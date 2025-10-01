Opakované infekcie močových ciest: Stojí za tým smrtiaca diagnóza?
Kedy zápal močových ciest poukazuje na závažné ochorenie? Ošetrovateľka varuje pred ďalšími príznakmi.
K zápalu močových ciest dochádza, keď baktérie preniknú do močového ústrojenstva a začnú sa v ňom množiť. Ako informuje prestížna Mayo Clinic, ženy sú na toto ochorenie náchylnejšie, keďže ich močové cesty sú kratšie ako mužské, a tak baktérie rýchlejšie preniknú k dôležitým orgánom.
Infekcie močových ciest zvyknú mať u žien chronický charakter, čo však podľa ošetrovateľky Hazel Jacksonovej môže súvisieť so vznikom zhubného ochorenia. Upozornil na to denník Daily Mail.
Pozor na tieto príznaky
37-ročná Jacksonová pracuje pre britskú neziskovku Kidney Cancer UK. Rakovina obličiek je pritom podľa nej častým spoločným menovateľom opakujúcich sa infekcií močových ciest.
„Mnohí ľudia spozorujú prvé ťažkosti až v pokročilom štádiu,“ uviedla Jacksonová. „Preto je dôležité reagovať hneď na prvé príznaky,“ doplnila.
Slová ošetrovateľky potvrdzuje aj slovenský portál onkoinfo.sk, podľa ktorého rakovina obličky tvorí 3 – 4 percentá zo všetkých druhov nádorov. Ochorenie podľa neho vzniká častejšie u mužov.
„Nezhubné nádory sa vyskytujú zriedka, viac ako 90% tvoria nádory zhubné. Závažné sú najmä preto, že sa dlhšiu dobu od vzniku neprejavujú žiadnymi príznakmi,“ píše portál.
Okrem opakovaných zápalov močových ciest je jedným z najkritickejších príznakov rakoviny obličiek krv v moči. Tú spozorujete podľa tmavšieho sfarbenia moču alebo kvapiek krvi na toaletnom papieri.
„Podľa niektorých sa malej kvapky krvi netreba báť, ale naopak platí, že akékoľvek množstvo krvi v moči je abnormálne a malo by byť hneď vyšetrené,“ upozorňuje Jacksonová.
Ďalší z kľúčových znakov rakoviny je neutíchajúca bolesť. „Ak si všimnete krv v moči, pretrvávajúcu bolesť alebo opakované infekcie, zájdite za lekárom a požiadajte o vyšetrenie,“ dodáva Jacksonová.
