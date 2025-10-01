  • Články
Slovensko.Digital žiada Migaľa vysvetliť tender za takmer 85 miliónov eur

  • DNES - 15:03
  Bratislava
Združenie Slovensko.Digital v otvorenom liste adresovanom ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuelovi Migaľovi (nezávislý) žiada o odpoveď na otázky k verejnému obstarávaniu v hodnote takmer 85 miliónov eur, ktoré realizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Verejné obstarávanie by sa malo podľa združenia pre nejasnosti zrušiť.

Obraciame sa na vás v mene odbornej komunity a verejnosti znepokojenej verejným obstarávaním v hodnote takmer 85 miliónov eur, ktoré realizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Slovensko.Digital sa dlhodobo snaží byť pragmatickým partnerom pri zlepšovaní digitálnych služieb štátu a naďalej budeme presadzovať, aby investície do štátneho IT boli efektívne, transparentné a prinášali občanom aj firmám reálny úžitok. V tomto prípade však máme vážne pochybnosti, že tieto podmienky sú splnené,“ odkázalo Migaľovi združenie.

V posledných týždňoch sme už viackrát upozornili na závažné pochybnosti v súvislosti s uvedeným obstarávaním a naše výhrady sme komunikovali aj na úrovni štátnych tajomníkov a generálnej riaditeľky NASES. Napriek tomu sme nedostali žiadnu odpoveď. Verejnosť a médiá sme preto informovali prostredníctvom vyhlásenia Slovensko.Digital so žiadosťou o okamžité zrušenie obstarávania,“ zdôraznilo združenie Slovensko.Digital .

Obstarávanie v hodnote desiatok miliónov eur musí byť podľa združenia Slovensko.Digital nielen zákonné, ale aj zrozumiteľné pre občanov a odbornú komunitu. „Ak tieto otázky zostanú nezodpovedané, vzniká riziko, že dôjde k neefektívnemu využitiu verejných zdrojov a potenciálne k ohrozeniu plnenia plánu obnovy. Očakávame, že MIRRI a NASES poskytnú verejnosti jasné odpovede a sprístupnia všetky relevantné dokumenty,“ dodalo Slovensko.Digital.

Zdroj: Info.sk, TASR
