Prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa má začať pojednávať 21.októbra

  • Bratislava
Záchranár Ivo Petráš sa má v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone prvýkrát postaviť pred Mestský súd Bratislava I v pozícií obžalovaného 21. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva Petráša z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.

Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi Petrášovi trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli 2024 informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.

Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone. ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.

Obnovu konania ešte minulý rok v decembri povolil Mestský súd Bratislava I. Prípad vrátil do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva Petráša do väzby. Obvinený však proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodoval Krajský súd v Bratislave. Ten však obnovu konania zamietol, práve pre nález Ústavného súdu SR. Sudca vtedy vysvetlil, že obnova konania môže byť povolená len proti alebo vo vzťahu k právoplatnému uzneseniu o zastavení trestného stíhania prokurátora. Tým, že ústavný súd zrušil rozhodnutie generálnej prokuratúry, uznesenie o zastavení nebolo právoplatné, a tým pádom nemohli podľa jeho slov ani uvažovať o tom, či povoliť obnovu konania, alebo nepovoliť.

Zdroj: Info.sk, TASR
