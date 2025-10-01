  • Články
Leyenová: Zmrazené ruské aktíva sa nebudú konfiškovať

  • DNES - 14:40
  • Kodaň
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyzvali na použitie zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky 140 miliárd eur pre Ukrajinu.

Šéfka EK zároveň zdôraznila, že ruský majetok sa konfiškovať nebude. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pripomenul, že návrh musí byť v súlade so zásadami medzinárodného práva. Rovnaký postoj zastáva aj belgický premiér Bart de Wever. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a Reuters.

Nejdeme konfiškovať majetok,“ vyhlásila von der Leyenová po príchode na summit EÚ v Kodani, kde bude s lídrami členských štátov o návrhu rokovať. „Ukrajina musí túto pôžičku splatiť, ak Rusko zaplatí reparácie,“ povedala.

Medzi lídrami EÚ podľa nej panuje čoraz väčšia zhoda, že „za podporu Ukrajine by nemali platiť len európski daňoví poplatníci, ale že zodpovednosť musí niesť Rusko.“

Podľa holandského premiéra Dicka Schoofa je návrh potrebné dôkladne zvážiť a musia byť vyriešené právne a finančné riziká, ktoré z neho vyplývajú.

Plán Európskej komisie podporil šéf švédskej vlády Ulf Kristersson. „Som určite za. Je neprijateľné, aby všetky tieto zmrazené aktíva boli považované za ruský kapitál bez možnosti ich využitia v prospech Ukrajiny,“ uviedol.

Základným princípom medzinárodného práva je, že musíte uhradiť škody, ktoré ste spôsobili,“ povedala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. V súvislosti s obavami niektorých členských štátov na reakciu finančných trhov uviedla, že pokiaľ niekto nezačne vojnu, nebude vystavený riziku. „Domnievam sa, že väčšina krajín, väčšina ľudí, väčšina firiem nezačína vojny proti ostatným štátom,“ povedala.

Zdroj: Info.sk, TASR
