Pellegrini reagoval na Migaľove obvinenia
Kancelária prezidenta SR odmietla tvrdenia Migaľa o zostavení úradníckej vlády.
Tvrdenia ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) ohľadom údajných úvah prezidenta SR Petra Pellegriniho o zostavení úradníckej vlády sú absolútna lož. Informoval o tom v stredu odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Prezident podľa kancelárie vždy rešpektoval a bude rešpektovať výsledky parlamentných volieb, ktorým má zodpovedať aj zloženie vlády.
„Pán prezident je presvedčený, že vláda sa má meniť vo voľbách a nie inými spôsobmi. Hlava štátu navyše v zmysle ústavy nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zotrvaní či páde vlády. Vláda môže padnúť len vtedy, ak sa medzi sebou sama rozháda, ako to Slovensku ukázali vlády s účasťou Igora Matoviča,“ uviedla Kancelária prezidenta SR.
Zároveň dodala, že prezident vyzýva tých politikov, ktorí nevedia doručiť výsledky svojej práce, aby túto svoju neschopnosť nezakrývali hľadaním vnútorného nepriateľa, ktorý v skutočnosti neexistuje.
Tvrdenia šéfa rezortu informatizácie odmietol aj koaličný poslanec Peter Kalivoda (Hlas-SD), podľa ktorého sú Migaľove vyjadrenia úplný nezmysel. „Nech sa radšej venuje práci, nech je zdravý a nech nekonšpiruje a nevymýšľa hlúposti,“ povedal Kalivoda. Ide podľa neho o bludy a konšpirácie, do ktorých Migaľ zatiahol okrem iných aj Pellegriniho.
