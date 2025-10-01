Stachura: Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zvýhodňuje Agel, Šaško by mal skončiť
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa KDH výrazne zvýhodňujú spoločnosť Agel.
Kresťanskí demokrati tvrdia, že kým nemocniciam patriacim Agelu štátna poisťovňa znižuje úhrady za hospitalizácie, súčasne im dramaticky navyšuje platby za spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVALZ). Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii poslanci parlamentu za KDH Peter Stachura a František Majerský. Tvrdia, že šéf zdravotníctva by mal na svojom poste skončiť.
„VšZP na jednej strane upravovala tieto platby pre nemocnicu, povedzme Agel Zvolen, ale na druhej strane jej výrazne pridávala na tzv. zmluvnom objeme pre tzv. svalzy, ktoré Agelu začali neskutočne rásť. Kým v roku 2025 boli priemerne na úrovni 400.000 eur, tak od 1. 1. 2026 VšZP navýšila nemocnici Zvolen finančný objem, ktorý môže použiť na spoločné vyšetrovacie zložky, až na takmer 2,2 milióna eur,“ priblížil Stachura.
Štátna poisťovňa podľa Stachuru síce zobrala nemocniciam Agelu asi 4,5 milióna eur na hospitalizáciách, ale zároveň im pridala 17 miliónov na svalzoch. „Môžu všetky svoje svalzy posúvať práve do novovzniknutého laboratória, ktoré vytvárajú (...) a bude veľkým hráčom na trhu, tak ako máme veľkých hráčov Unilabs, Medirex. A práve vďaka VšZP, pretože takýmto obrovským navýšením objemu ich prakticky favorizuje,“ podotkol Stachura.
Dodal, že ide o typický príklad tzv. prelievania peňazí. „Ja si myslím, že aj Protimonopolný úrad by mal zbystriť pozornosť, či toto nie je vlastne koncentrácia trhu na dvoch, troch, štyroch silných hráčov,“ dodal.
Podľa Majerského ide o ďalší dôvod, prečo by mal minister skončiť. „Z týchto vecí je jasné prepojenie, čo sa hovorilo pred voľbami, že strana Hlas má svojho najväčšieho donora v spoločnosti Agel. Teraz je vidieť, že im to všetko vracia na daňových poplatníkoch,“ skonštatoval.
Prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa má začať pojednávať 21.októbra
Záchranár Ivo Petráš sa má v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone prvýkrát postaviť pred Mestský súd Bratislava I v pozícií obžalovaného 21. októbra.
Pellegrini reagoval na Migaľove obvinenia
Kancelária prezidenta SR odmietla tvrdenia Migaľa o zostavení úradníckej vlády.
Fico má zdravotné problémy, neodletel na samit do Kodane
Premiér pre zdravotné problémy neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva.
Z klubu hnutia Slovensko odchádza ďalší poslanec
Jeho rozhodnutie súvisí s hlasovaním o novele Ústavy SR.