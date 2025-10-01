  • Články
Forbes zverejnil rebríček 60 najbohatších Slovákov, pribudlo 15 nových mien

  DNES - 13:50
  Bratislava
Bohatí sú čoraz bohatší, a to aj napriek všadeprítomnej neistote. Uviedol to magazín Forbes, ktorý zverejnil nový rebríček 60 najbohatších Slovákov.

Ten predstavuje dosiaľ najväčší prehľad najmajetnejších ľudí v krajine. Medzi nimi nechýba až 15 nováčikov vrátane známych mien, ale aj podnikateľov, ktorí systematicky budovali svoj biznis do obrích rozmerov mimo pozornosti médií, informoval v stredu Forbes.

Z takmer 24 miliárd eur, ktoré podľa našich odhadov vlastní šesť desiatok najbohatších Slovákov, pripadá až 40 percent, čiže 9,62 miliardy eur, na prvú päťku. Medziročne si podľa našich odhadov prilepšili o 1,37 miliardy eur - sčasti vďaka nárastu hodnoty ich aktív, sčasti vďaka historickému zhodnocovaniu rokmi naakumulovaných dividend,“ uviedla šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.

Na prvej priečke rebríčka zostáva s odhadom majetku na úrovni 2,25 miliardy eur aj tento rok Tomáš Chrenek, majiteľ zdravotníckej siete Agel a spolumajiteľ oceliarskej skupiny Moravia Steel. Jeho majetok stúpol podľa odhadu medziročne o 250 miliónov eur, a to najmä vďaka rastu hodnoty zdravotníckej skupiny Agel.

Na druhej priečke sa podobne ako vlani umiestnila rodina Tkáčovcov, ktorú v rebríčku zastupujú otec Jozef so synom Patrikom. Forbes odhaduje ich majetok na 2,1 miliardy eur. Medziročne si podľa odhadov prilepšili o zhruba 210 miliónov eur, a to pre rekordné výsledky finančnej časti skupiny J&T. Tretí sa umiestnil partner skupiny Penta Investments Jaroslav Haščák s rodinou, ktorého majetok by mal byť na úrovni dvoch miliárd eur.

Po covidových rokoch, vypuknutí vojny na Ukrajine a energetickej a inflačnej kríze sa slovenskí milionári viac zamerali na diverzifikáciu svojich portfólií. Aj vďaka tomu sa im darí rásť, čoho dôkazom je aj to, že v prvej desiatke najbohatších Slovákov sme medziročne navýšili odhad majetku u každého z nich. A to aj napriek neistote, ktorá panuje tento rok na trhoch,“ priblížila Okšová.

V tohtoročnom rebríčku najbohatších pribudol rekordný počet 15 nováčikov, pričom odhad ich majetku dosahuje dokopy 1,74 miliardy eur. Niektorí v rebríčku debutujú podľa Forbes vďaka mimoriadnym rastom ich firiem ako v prípade Dalibora Cicmana, zakladateľa e-commerce gigantu GymBeam.

Zdroj: Info.sk, TASR
