Fico má zdravotné problémy, neodletel na samit do Kodane
Premiér pre zdravotné problémy neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v dánskej Kodani. Dôvodom sú zdravotné problémy. Pre TASR to potvrdil Alexander Kováč z Úradu vlády SR.
Správu aktualizujeme.
Z klubu hnutia Slovensko odchádza ďalší poslanec
Jeho rozhodnutie súvisí s hlasovaním o novele Ústavy SR.
SaS chce obnoviť spoluprácu s PS, KDH i Demokratmi
Opozičná SaS deklaruje, že chce obnoviť spoluprácu s opozičnými partnermi PS, KDH, ale aj mimoparlamentnými Demokratmi.
Krátky: Z Hnutia Slovensko som odísť nechcel
Rastislav Krátky zatiaľ nevie, aká bude jeho politická budúcnosť.
Kaliňák: Vo Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne
Na mieste budúcej novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne.