Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
13°Bratislava

Fico má zdravotné problémy, neodletel na samit do Kodane

  • DNES - 13:17
  • Bratislava
Fico má zdravotné problémy, neodletel na samit do Kodane

Premiér pre zdravotné problémy neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v dánskej Kodani. Dôvodom sú zdravotné problémy. Pre TASR to potvrdil Alexander Kováč z Úradu vlády SR.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
