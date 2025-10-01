  • Články
Fotovoltika v praxi: Najčastejšie miesta jej využitia

  • DNES - 13:20
  • Bratislava
Fotovoltika sa v posledných rokoch stala synonymom pre moderný spôsob získavania čistej energie. Nie je to len o ekologickom prínose – solárne panely dnes predstavujú aj reálnu cestu k zníženiu nákladov na elektrinu a k väčšej energetickej nezávislosti. Využitie fotovoltiky je mimoriadne rozmanité – od rodinných domov až po netypické riešenia, ako sú plávajúce panely na vodných plochách.

Zistite, kde sa fotovoltika v praxi najčastejšie využíva, a aké výhody prináša v konkrétnych situáciách.

Rodinné domy – energetická sebestačnosť v malom

Najčastejším miestom, kde dnes vidíme fotovoltiku, sú strechy rodinných domov. Tento segment sa stal symbolom energetickej transformácie v praxi, pretože domácnosti vďaka nemu získavajú výrazne nižšie účty za elektrinu a väčšiu nezávislosť od dodávateľov energií.

Systémy pre rodinné domy majú zvyčajne výkon od 3 do 10 kWp a inštalujú sa najčastejšie na šikmé strechy orientované na juh. Pre efektívnu prevádzku je dôležité minimalizovať tienenie a dodržať odporúčaný sklon panelov 30 – 45°.

Hlavná výhoda fotovoltiky na rodinnom dome

Investícia do fotovoltiky sa vďaka dotáciám a rastúcim cenám energií vracia za 6 – 10 rokov, pričom životnosť panelov presahuje 25 rokov. To znamená, že majitelia domov profitujú z nižších prevádzkových nákladov ešte celé desaťročia po splatení počiatočnej investície.

Okrem finančných benefitov prináša fotovoltika aj ekologický rozmer – znižuje uhlíkovú stopu domácnosti a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu.

Bytové komplexy – riešenie pre desiatky domácností

Fotovoltika sa čoraz viac presadzuje aj v bytových domoch, ktoré predstavujú špecifický segment s veľkým potenciálom úspor. Elektrina zo spoločnej strešnej inštalácie dokáže pokryť značnú časť spotreby v spoločných priestoroch – od osvetlenia chodieb a pivníc, cez prevádzku výťahov až po ohrev vody.

Technické riešenie fotovoltiky pre bytové domy sa vždy navrhuje individuálne podľa veľkosti budovy a dostupnej strešnej plochy. Zákon dnes umožňuje inštalácie až do 50 kWp bez potreby licencie, čo pokrýva väčšinu reálnych potrieb.

Hlavná výhoda fotovoltiky v bytovom komplexe

Jednou z hlavných výhod fotovoltiky v bytových komplexoch je rozdelenie vstupnej investície medzi viacerých vlastníkov. Rozdelenie investície medzi viaceré domácnosti a dostupné dotácie skracujú návratnosť na približne 5 až 10 rokov.

Pri správnom návrhu systému a doplnení batériového úložiska môže byť návratnosť ešte rýchlejšia. Skúsenosti zo zahraničia to potvrdzujú – príklad z Plzne ukazuje, že bytový dom so systémom s výkonom 14,7 kWp a batériou s kapacitou 12,3 kWh dokázal znížiť náklady takmer o 60 % a investícia sa vrátila už za necelých päť rokov.

Komerčné budovy – obchody, kancelárie a hotely

Komerčné budovy patria medzi najvhodnejších kandidátov na využitie fotovoltiky. Administratívne centrá, nákupné strediská, hotely či sklady majú vysokú spotrebu elektriny počas dňa – presne vtedy, keď solárne panely vyrábajú najviac energie.

Hlavná výhoda fotovoltiky v komerčných budovách

Zníženie účtov za elektrinu o desiatky percent znamená, že investícia sa vráti už za 5 až 8 rokov, v niektorých prípadoch dokonca rýchlejšie.

Typický systém s výkonom 30 kWp a ročnou výrobou okolo 32 MWh dokáže dosiahnuť návratnosť približne za šesť rokov. K tomu prispievajú aj dotačné programy, ako napríklad „Zelená podnikom“, ktorý poskytuje malým a stredným firmám podporu až do výšky 50 000 eur.

Zdroj: Freepik.com

Priemyselné areály – veľké plochy, veľká úspora

Priemyselné areály poskytujú najväčší priestor na rozvoj fotovoltiky, keďže výrobné haly a sklady majú rozsiahle strechy a často aj voľné pozemky vhodné na solárne parky. Inštalácie v tomto segmente dosahujú výkony od 100 kWp až po niekoľko megawattov, pričom sa často kombinuje strešné a pozemné riešenie.

Hlavná výhoda fotovoltiky v priemyselných areáloch

Fotovoltika v priemyselných areáloch má ekologický rozmer – umožňuje firmám výrazne znížiť uhlíkovú stopu a plniť prísne environmentálne normy, ktoré sú často požiadavkou obchodných partnerov.

Na Slovensku už existujú veľké referenčné projekty: napríklad solárny park pri Iliašovciach s výkonom 6,3 MWp pokrýva až 92 % spotreby pivovaru Šariš. V príprave je aj najväčší projekt v krajine, 48 MWp pri Rimavskej Sobote, ktorý by mal zásobovať viac ako 17 000 domácností.

Menej tradičné miesta využitia fotovoltiky

Fotovoltika nie je obmedzená len na strechy. Vďaka inovatívnym riešeniam sa presadzuje aj tam, kde by ste to možno nečakali:

  • Parkoviská prekryté solárnymi panelmi: tienia autá a zároveň vyrábajú elektrinu.
  • Poľnohospodárske budovy a skleníky: umožňujú využiť energiu priamo na chod fariem, zavlažovanie či vykurovanie skleníkov.
  • Dopravné zastávky a verejné osvetlenie: menšie panely napájajú LED osvetlenie alebo elektronické informačné tabule.
  • Plávajúce solárne panely: inštalované na vodných nádržiach či jazerách, kde šetria priestor a zároveň znižujú odparovanie vody.
  • Prenosné riešenia pre karavany a kempovanie: kompaktné solárne systémy umožňujú mať energiu vždy poruke – či už na nabíjanie zariadení alebo prevádzku menších spotrebičov.
Zdroj: Info.sk/PR BD
