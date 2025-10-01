Kremeľ označil snahu poskytnúť zmrazené ruské aktíva Ukrajine za krádež
- DNES - 13:15
- Moskva
Kremeľ v stredu tlmočil varovanie európskym lídrom a odkázal im, že Rusko bude stíhať každú osobu alebo krajinu, ktorá sa bude podieľať na krádeži jeho peňazí.
Upozornil, že zabavenie ruských aktív zmrazených v európskych depozitároch by malo negatívny dopad na dôveru v európske finančné inštitúcie. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
EÚ zvažuje poskytnúť Ukrajine pôžičku viac ako 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív. O návrhu majú v stredu rokovať lídri EÚ na neformálnom summite v Kodani.
„Hovoríme o plánoch na nezákonné zabavenie ruského majetku. V ruštine tomu hovoríme jednoducho krádež,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ak by niekto ukradol alebo spreneveril majetok Ruska, osoby a krajiny, ktoré sa na tom podieľali, by podľa Peskova boli „stíhané a postavené pred spravodlivosť.“
Kremeľ tiež upozorňuje, že pokusy o zabavenie jeho aktív podkopú dôveru v centrálny bankový systém, v euro ako menu a vnímanie bezpečnosti vlastníctva a vlastníckych práv v Európe.
„Ide o ďalšie kroky smerujúce k úplnému zničeniu dôvery v zásadu nedotknuteľnosti majetku,“ povedal.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok zdôraznila, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil v prípade, že by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív.
Dánska premiérka: Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia
Šéfka dánskej vlády tvrdí, že Rusko voči Európe vedie hybridnú vojnu.
Orbán: Európa smeruje k vojne
Summit 27 členských štátov Európskej únie bude podľa maďarského ministra nebezpečný.
Politológ o voľbách v ČR: Nová vláda možno nebude ani do Vianoc
Nová česká vláda, ktorá by získala dôveru poslancov, možno podľa českého politológa Miloša Brunclíka nevznikne ani do Vianoc.
Nemecko povolilo vývoz vojenského materiálu do Izraela za vyše dva milióny eur
Nemecká vláda povolila vývoz vojenského materiálu do Izraela v hodnote takmer 2,5 milióna eur. Dodávky nezahŕňajú zbrane, uviedlo ministerstvo hospodárstva.