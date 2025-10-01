Z klubu hnutia Slovensko odchádza ďalší poslanec
Jeho rozhodnutie súvisí s hlasovaním o novele Ústavy SR.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Pôsobiť bude ako nezaradený poslanec. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii.
Vašečka je súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). Dodal, že z klubu neodchádza nepriateľsky, jeho rozhodnutie súvisí s hlasovaním o novele Ústavy SR. Vašečka nesúhlasil s vylúčením Rastislava Krátkeho z poslaneckého klubu.
Správu aktualizujeme.
