  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
13°Bratislava

Dánska premiérka: Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia

  • DNES - 13:00
  • Kodaň
Dánska premiérka: Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia

Šéfka dánskej vlády tvrdí, že Rusko voči Európe vedie hybridnú vojnu.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu varovala, že nedávne incidenty s dronmi, ktoré narušili prevádzku dvoch dánskych letísk, „sú iba začiatkom“ a situácia sa podľa nej „bude zhoršovať a bude stále vážnejšia“. Šéfka dánskej vlády tvrdí, že Rusko voči Európe vedie hybridnú vojnu a reakcia európskych krajín preto musí byť dôraznejšia. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.

Dúfam, že si teraz všetci uvedomujú, že prebieha hybridná vojna,“ vyhlásila dánska premiérka pred neformálnym summitom lídrov EÚ v Kodani. „Z európskeho hľadiska existuje len jedna krajina, ktorá pre nás predstavuje hrozbu, a tou je Rusko – a preto musíme dôrazne odpovedať,“ povedala.

Frederiksenová zdôraznila, že je potrebné, aby sa Európa vyzbrojila, posilnila svoje spôsobilosti a viac inovovala. „Zároveň však musíme byť veľmi, veľmi transparentní a úprimní. V hybridnej vojne sa nemôžete brániť proti všetkým rôznym druhom aktivít,“ konštatovala.

Európa je podľa nej v súčasnosti v najzložitejšej a najnebezpečnejšej situácii od konca druhej svetovej vojny. Zdôraznila, že kontinent čelí hrozbám vyplývajúcim zo „skutočnej vojny“ na Ukrajine a novým hrozbám vyplývajúcim z hybridnej vojny.

Cieľom hybridnej vojny je ohroziť nás, rozdeliť nás, destabilizovať nás. Prvý deň použiť drony, druhý kybernetické útoky a tretí sabotáž,“ varovala Frederiksenová.

Európski predstavitelia budú v stredu diskutovať o posilnení vlastnej obrany a podpore pre Kyjev. V Dánsku, ktoré hostí neformálny summit, došlo minulý týždeň k niekoľkým incidentom, pri ktorých dosiaľ neznáme drony preleteli nad tamojšími letiskami či vojenskými objektmi. Kodaň preto posilnila bezpečnostné opatrenia a počas tohto týždňa zakázala prelety všetkých civilných bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore krajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ označil snahu poskytnúť zmrazené ruské aktíva Ukrajine za krádež

Kremeľ označil snahu poskytnúť zmrazené ruské aktíva Ukrajine za krádež

DNES - 13:15Zahraničné

Kremeľ v stredu tlmočil varovanie európskym lídrom a odkázal im, že Rusko bude stíhať každú osobu alebo krajinu, ktorá sa bude podieľať na krádeži jeho peňazí.

Orbán: Európa smeruje k vojne

Orbán: Európa smeruje k vojne

DNES - 11:58Zahraničné

Summit 27 členských štátov Európskej únie bude podľa maďarského ministra nebezpečný.

Politológ o voľbách v ČR: Nová vláda možno nebude ani do Vianoc

Politológ o voľbách v ČR: Nová vláda možno nebude ani do Vianoc

DNES - 10:58Zahraničné

Nová česká vláda, ktorá by získala dôveru poslancov, možno podľa českého politológa Miloša Brunclíka nevznikne ani do Vianoc.

Nemecko povolilo vývoz vojenského materiálu do Izraela za vyše dva milióny eur

Nemecko povolilo vývoz vojenského materiálu do Izraela za vyše dva milióny eur

DNES - 8:42Zahraničné

Nemecká vláda povolila vývoz vojenského materiálu do Izraela v hodnote takmer 2,5 milióna eur. Dodávky nezahŕňajú zbrane, uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Vosveteit.sk
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!
Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybouBežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou
Odpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú expertiOdpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú experti
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programyPozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
AKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimolAKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimol
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP