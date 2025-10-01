  • Články
Kvôli prsteňu skončil v nemocnici: Muž upozornil na tento výrobok

Youtuberovi a milovníkovi technologických výdobytkov kvôli prsteňu zakázali vstup do lietadla.

Britský youtuber a nadšenec technologických výdobytkov Daniel Rotar skončil kvôli prsteňu v nemocnici. Informoval o tom na svojom konte na sociálnej sieti X, kde vysvetlil, že mu prst začal červenať po tom, ako sa batéria v prsteni začala zväčšovať.

Rotar mal nasadený inteligentný prsteň, ktorý sa predáva ako doplnok k mobilom. Výrobca na svojom webe informuje, že Samsung Galaxy Ring zaznamenáva informácie o zdraví používateľa bez toho, aby ich musel kontrolovať priamo v smartfóne. Prsteň obsahuje batériu, ktorá sa podľa potreby nabíja.

Práve batéria mala byť príčinou ťažkostí Rotara pred plánovaným letom. „Batéria v mojom Samsung Galaxy Ring začala puchnúť. Na mojom prste. Krátko pred odletom,“ písal youtuber v príspevku na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov si prsteň nedokázal zložiť, k príspevku priložil aj fotografie.

Rotar sa prihovoril sledovateľom na sociálnej sieti o niekoľko hodín neskôr s tým, že ho prsteň priviedol do nemocnice. Podľa jeho slov mu kvôli nemu zakázali vstup do lietadla, a v nemocnici mu prsteň odstránili z prsta. Lekári pritom použili ľad a medicínsku masť. „Už nikdy si ten smart prsteň nenasadím,“ uviedol.

Na otázky komentujúcich Rotar odpovedal, že sa pokúšal svojpomocne stiahnuť prsteň pomocou vody, mydla aj krému, ale bez úspechu. Naopak – zdalo sa mu, že to ešte prispelo k zväčšeniu batérie.

Youtuber podľa vlastných slov netuší, čo viedlo k zväčšovaniu batérie v prsteni. Ako uviedol, niekoľko dní predtým strávil na Havaji v horúcom prostredí a v slanej morskej vode. Po celý čas mal prsteň nasadený. Výrobca pritom informuje, že prsteň je odolný voči vode.

Britský denník Daily Mail v tejto súvislosti oslovil hovorcu spoločnosti Samsung, podľa ktorého ide o ojedinelý prípad: „Bezpečnosť našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Ide o mimoriadne ojedinelý prípad, a komunikujeme s pánom Rotarom v rámci vrátenia produktu a zisťovania okolností,“ spresnil.

Zdroj: Info.sk, x.com/ZONEofTECH, dailymail.co.uk
