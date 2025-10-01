  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
13°Bratislava

Pellegrini sa pokúsi zvrhnúť vládu, tvrdí Migaľ

  • DNES - 11:51
  • Bratislava
Pellegrini sa pokúsi zvrhnúť vládu, tvrdí Migaľ

Prezident podľa ministra nahradí súčasnú vládu úradníckou.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) sa po prekonaní operácie srdca vracia naspäť na rezort. V stredu na tlačovej konferencii zdôraznil, že nikam neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať. Jeho pozícia nebude podľa jeho slov zámienkou na rozklad vlády. Migaľ hovorí o „diabolskom pláne“ prezidenta SR Petra Pellegriniho zvrhnúť vládu a nahradiť ju úradníckou.

Ja sa pýtam, o čo tu ide? Je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho, o ktorom som už verejne hovoril, nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť si tak svoje právomoci a ľahšie vstupovať do vnútornej politiky a ovplyvňovať ju? Plán má byť pritom jednoduchý. Vyvolať tlak na premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD, pozn. TASR), aby ma odvolal a cez tento krok spustiť pád tejto vlády s výmenou za jeho úradnícku vládu,“ priblížil Migaľ.

Šéf rezortu informatizácie zdôraznil, že jeho pozícia zámienkou na rozklad vlády nebude. Podčiarkol, že nebude súčasťou hazardu s budúcnosťou Slovenska, pričom plánuje pokračovať v plnení programového vyhlásenie vlády a robiť všetko pre to, aby ministerstvo fungovalo.

Koaličným partnerom v strane Hlas-SD odkázal, aby si nechali svoje intrigy pre svoj vnútorný rozklad. Do Prezidentského paláca zároveň odkázal, že stojí za vládou, ktorej je súčasťou, a tlaku a intrigám nepodľahne. „Preto sa s plnou vážnosťou smerom k Prezidentskému palácu pýtam, či toto je naozaj tou garanciou stability a súdržnosti, o ktorej dookola počúvame na tlačovkách Hlasu, alebo je to len snaha zakryť neschopnosť čelných predstaviteľov ich rezortov,“ pýta sa Migaľ.

Svoj návrat na rezort po prekonaní zdravotných komplikácií vníma ako druhú šancu, ktorú si podľa jeho slov neskutočne váži a plánuje ju využiť naplno. Minister v tejto súvislosti poďakoval lekárom, ktorí mu zachránili život, a vyzdvihol prácu slovenského zdravotníctva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Elon Musk vyvíja alternatívu k Wikipedii, takto sa bude volať

Elon Musk vyvíja alternatívu k Wikipedii, takto sa bude volať

DNES - 10:34Ekonomické

Technologický miliardár Elon Musk chce konkurovať online encyklopédii Wikipédia.

Inšpekcia varuje: Obchodný reťazec predával mäso s nebezpečnou baktériou

Inšpekcia varuje: Obchodný reťazec predával mäso s nebezpečnou baktériou

VČERA - 21:09Ekonomické

Zákazníkom sa odporúča, aby tento produkt nekonzumovali.

Ministerstvo financií: Výber daní negatívne ovplyvňujú najmä externé faktory

Ministerstvo financií: Výber daní negatívne ovplyvňujú najmä externé faktory

VČERA - 19:16Ekonomické

Tvrdenia o nepresných odhadoch výberu daní sa nezakladajú na pravde a ide o hrubé zavádzanie.

KDH: Koalícia odmietla spravodlivé platy pre opatrovateľky, kuchárov, školníkov

KDH: Koalícia odmietla spravodlivé platy pre opatrovateľky, kuchárov, školníkov

VČERA - 19:08Ekonomické

Vyhlásilo to opozičné KDH v reakcii na odmietnutie ich návrhu, ktorý by garantoval, že najnižší tarifný plat vo verejnej službe nikdy neklesne pod minimálnu mzdu.

Vosveteit.sk
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťouNová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dátaPOZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!AKTUÁLNE: 224 aplikácií z Google Play s 38 miliónmi stiahnutí slúžilo kyberzločincom. Tu je ich veľký zoznam, hneď ich vymaž!
Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybouBežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou
Odpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú expertiOdpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú experti
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programyPozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
AKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimolAKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimol
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP