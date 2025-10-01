  • Články
Krátky: Z Hnutia Slovensko som odísť nechcel

  • DNES - 11:50
  • Bratislava
Rastislav Krátky zatiaľ nevie, aká bude jeho politická budúcnosť.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky zatiaľ nevie, aká bude jeho politická budúcnosť. Z Hnutia Slovensko odísť nechcel. Uviedol to po tom, ako ho v súvislosti s hlasovaním o novele Ústavy SR vylúčili z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj Hnutia Slovensko. Vyhlásil, že považuje za správne, že úpravu podporil, no opätovne sa ospravedlnil, že o svojom postoji včas neinformoval.

Ja som chcel zostať pracovať pre hnutie. (...) Nechcel som svojím odchodom potvrdiť ich pocit, že na jednej strane som otočil svoj postoj a na druhej strane ešte aj odchádzam. Ja som chcel zostať pracovať v hnutí. To bola celý čas moja ponuka, aby som dôveru mohol získať späť a aby som mohol naďalej politicky pracovať,“ uviedol novinárom v parlamente.

S jeho vylúčením nepočítal. Nateraz nevie, aká bude jeho ďalšia politická budúcnosť. Vyjadril sa tiež na otázky o jeho možnom vzdaní sa poslaneckého mandátu, čo mu predtým líder Hnutia Slovensko Igor Matovič odkázal, že by na jeho mieste urobil. Nemyslí si, že by to bol dobrý odkaz spoločnosti, ak by tak urobil za to, že hlasoval podľa svojho svedomia a presvedčenia. Krátky zároveň informoval, že už v júni, keď sa malo o novele hlasovať, zvažoval podporu zmien a ponúkol, že keby tak urobil, vzdal by sa mandátu. „Vtedy mi povedali, že to nemám, že mám zostať ďalej v klube a že nemám zložiť mandát,“ dodal.

Krátky zároveň vyhlásil, že svoje rozhodnutie podporiť novelu by nezmenil. Myslí si, že je správne. Mrzí ho však spôsob jeho komunikácie. Ospravedlnil sa verejnosti aj kolegom. „Komunikácia bola z mojej strany veľmi neštandardná, nešťastná a netransparentná,“ povedal. Upozornil na to, že pre podporu sa rozhodol krátko pred hlasovaním. Vysvetlil, že za novelu ústavy chcel zahlasovať, až keď príde s daným návrhom KDH, no svoje rozhodnutie začal prehodnocovať po slovách premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že koalícia dodá hlasy naposledy.

Líder Hnutia Slovensko Matovič v utorok (30. 9.) oznámil vylúčenie Krátkeho z klubu. Avizoval, že ho chce tiež vylúčiť z hnutia. Argumentoval, že poslanec nepreukázal žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu po hlasovaní o novele ústavy. Matovič však deklaroval, že nechce, aby klub prijal ponuku odísť od poslanca Mareka Krajčího, ktorý tiež novelu podporil, pretože ten podľa neho priznal vinu a prijal zodpovednosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
