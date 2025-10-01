  • Články
Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
13°Bratislava

Kaliňák: Vo Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne

  • DNES - 11:48
  • Bratislava
Na mieste budúcej novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne.

V rámci novinárskych otázok to povedal po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Na pozemku uskutočnili aj prieskum environmentálnych záťaží, ktorý podľa jeho slov dopadol „prekvapivo dobre“. Myslí si, že do konca októbra by mohli byť pripravené všetky potrebné veci na spustenie výkopových prác.

Momentálne boli búrané objekty, ktoré sú na mieste budúcej nemocnice. Vykonáva sa pyroprieskum, prieskum environmentálnych záťaží, čo sa veľmi teším, že dopadol veľmi prekvapivo dobre na pomery toho, čoho územie bolo svedkom za posledných 40 rokov,“ priblížil šéf rezortu obrany. Objasnil, že pozitívne výsledky mal aj prieskum podzemných vôd. „Očakávali sme, že tam je voda niekde na úrovni 1,5 metra v hĺbke, ale je až v hĺbke piatich metrov. Čo nám výrazne aj zníži priame náklady na ten základ,“ podotkol.

Priblížil, že v najbližších týždňoch plánuje tlačovú besedu aj k výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. „Myslím si, že aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) bude chcieť, aby bola tlačová konferencia smerom k zdravotníckym témam, tzn. zdravotníckemu plánu národnej nemocnice,“ dodal.

Obe výstavby však postupujú podľa Kaliňáka podľa plánu. „Ide to presne podľa plánu, akým spôsobom k tomu jednotlivé odbory ministerstva obrany pristupujú a ktoré to majú na starosti. A budeme to sledovať, ale predpokladám, že začiatkom novembra, no do konca októbra by mohli byť pripravené všetky veci, ktoré majú byť, aby mohlo dôjsť k nejakým prvým výkopom,“ uzavrel.

Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Hrubá stavba nemocnice by podľa vyjadrenia Šaška mala stáť do parlamentných volieb v roku 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
