Gašpara budú vypočúvať vo veci dopravnej nehody
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar má byť vo veci jeho dopravnej nehody vypočutý na polícii v priebehu októbra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Nitre Viktória Borloková.
Riaditeľ SIS bol účastníkom dopravnej nehody, ktorá sa stala 30. augusta na Dobšinského ulici v Nitre, keď šoféroval žltý Dodge Challenger. V druhom aute sa ľahko zranilo štrnásťročné dievča, ktoré muselo byť ošetrené v nemocnici. O tom, že vo veci nehody ešte na polícii nevypovedal, informovala poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa nej je neobvyklé, že mesiac po nehode Gašpar ešte nebol vypočutý.
Nitrianska policajná hovorkyňa vysvetlila, že Gašpar ako účastník nehody pre svoju pracovnú vyťaženosť požiadal o stanovenie termínu vypočutia v druhej polovici septembra. „V tomto čase však príslušník PZ, ktorý dopravnú udalosť objasňuje, bol z dôvodu choroby práceneschopný. Následne mal plánované výjazdové služby. Vzhľadom na uvedené bol termín vypočutia preložený na október 2025. Ide o štandardný postup,“ skonštatovala Borloková.
Ako doplnila, do konania bude pribraný znalec z odboru cestnej dopravy. „Termín ukončenia objasňovania nie je možné dopredu stanoviť pred vykonaním všetkých potrebných úkonov,“ pripomenula policajná hovorkyňa.
