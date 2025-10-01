Slovensko na samite EÚ predstaví svoj model protidronovej steny
Slovensko chce na neformálnom stredajšom samite Európskej únie (EÚ) v Kodani predstaviť vlastný model riešenia protidronovej steny na východnom krídle NATO. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
Nepochybuje o tom, že tak ako situácia na Ukrajine bude predmetom diskusie i otázka financovania prípadnej protidronovej steny. Upozornil na to, že z hľadiska financovania jej výstavby sa ukazuje, že niektorým krajinám, napriek zvýšeným výdavkom na obranu, nebudú postačovať zdroje na budovanie takejto protidronovej steny. „Preto sa hľadajú iné riešenia v otázke hľadania zdrojov a zapojenia Európskej únie. Slovensko skúsi na samite predstaviť vlastný model, ktorý by mohol byť výrazne lacnejší ako niektoré drahé technológie, čím by mohol byť zaujímavý,“ uviedol minister. „Orientujeme sa na samotné likvidovanie dronových nástrah,“ doplnil.
V otázke ďalšej finančnej podpory Ukrajine a pozícii Slovenska k tejto otázke odkázal na kompetenciu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) sa k tejto téme vyjadriť.
Fico odcestuje v stredu do Kodane na neformálny samit EÚ. Zúčastní sa aj stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Lídri EÚ budú v stredu v Kodani rokovať o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Dánsko je od júla predsedníckou krajinou EÚ.
Krátky: Z Hnutia Slovensko som odísť nechcel
Rastislav Krátky zatiaľ nevie, aká bude jeho politická budúcnosť.
Kaliňák: Vo Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne
Na mieste budúcej novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne.
Gašpara budú vypočúvať vo veci dopravnej nehody
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar má byť vo veci jeho dopravnej nehody vypočutý na polícii v priebehu októbra.
Robert Kaliňák pocestuje na Ukrajinu
Minister obrany Robert Kaliňák odcestuje v nedeľu na Ukrajinu. Potvrdil to v reakcii na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády. Podrobne o svojom programe neinformoval.