Robert Kaliňák pocestuje na Ukrajinu
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odcestuje v nedeľu (5. 10.) na Ukrajinu. Potvrdil to v reakcii na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády. Podrobne o svojom programe neinformoval.
„Máme v nedeľu predovšetkým položenie vencov pri pamätníku padlých na Dukle. Potom budem pokračovať vo svojom pracovnom programe a keď ten pracovný program skončím, tak vás o ňom budeme podrobne informovať,“ uviedol šéf rezortu obrany.
Kaliňák však spomenul, že jeho cesta súvisí s plánovaným spoločným rokovaním vlád SR a Ukrajiny.
Krátky: Z Hnutia Slovensko som odísť nechcel
Rastislav Krátky zatiaľ nevie, aká bude jeho politická budúcnosť.
Kaliňák: Vo Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne
Na mieste budúcej novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch sa aktuálne pripravuje výstavba bezpečnostnej základne.
Gašpara budú vypočúvať vo veci dopravnej nehody
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar má byť vo veci jeho dopravnej nehody vypočutý na polícii v priebehu októbra.
Slovensko na samite EÚ predstaví svoj model protidronovej steny
Slovensko chce na neformálnom stredajšom samite Európskej únie v Kodani predstaviť vlastný model riešenia protidronovej steny na východnom krídle NATO. Po rokovaní vlády to uviedol Robert Kaliňák.