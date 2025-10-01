  • Články
Elon Musk vyvíja alternatívu k Wikipedii, takto sa bude volať

  • DNES - 10:34
  • Austin
Technologický miliardár Elon Musk chce konkurovať online encyklopédii Wikipédia.

Jeho spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou xAI vyvíja alternatívu s názvom Grokipedia, napísal Musk na sociálnej sieti X, ktorú tiež vlastní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Články na Wikipédii vytvárajú a upravujú používatelia. Musk dlhodobo tvrdí, že encyklopédia nie je objektívna vzhľadom na svoje ľavicové politické zameranie. Samotný Musk je známy svojimi vyhranene pravicovými názormi. Miliardárov spolupracovník David Sacks, ktorého prezident Donald Trump vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu, krátko pred Muskovým oznámením kritizoval skutočnosť, že Wikipédia slúži na trénovanie softvéru umelej inteligencie.

Názov Muskovho projektu odkazuje na četbot Grok, ktorý vyvinula spoločnosť xAI. Musk ho označuje za softvér založený na umelej inteligencii, ktorého úlohou je hľadať pravdu. V posledných mesiacoch Grok vyvolal kontroverzie, keď vygeneroval príspevky s antisemitským a iným urážlivým obsahom. Spoločnosť xAI sa ospravedlnila, pričom uviedla, že incidenty spôsobila aktualizácia softvéru, vďaka ktorej mal Grok fungovať viac ako človek.

Zdroj: Info.sk, TASR
