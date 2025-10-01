  • Články
Slovenské protifašistické hnutie odmieta úvahy o zrušení ŠTS

  • DNES - 9:02
  • Bratislava
Slovenské protifašistické hnutie odmieta úvahy o zrušení Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) i zrušení paragrafov Trestného zákona o extrémizme.

ŠTS považuje za kľúčový pri stíhaní organizovaného zločinu, pri prípadnom rušení paragrafov Trestného zákona by Slovensko podľa neho porušilo svoje medzinárodné záväzky v oblasti boja proti rasizmu, antisemitizmu a extrémizmu.

Ide o priamy útok na demokraciu, právny štát a bezpečnosť občanov,“ konštatuje Slovenské protifašistické hnutie. Hnutie tak odmieta úsilie o nastolení „fašizmu“, pripomínajúc, že takáto sloboda slova viedla k druhej svetovej vojne a k miliónom obetí. Poukazuje tiež na to, že všetky civilizované štáty obmedzili slobodu propagovať fašizmus a nacizmus. Odmieta ohrozovanie základných hodnôt spoločnosti.

Hnutie takto reagovalo na výroky ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a europoslanca Ľuboša Blahu z uplynulých dní. Kaliňák cez víkend kritizoval rozhodnutia ŠTS. Spochybnil opodstatnenosť existencie tejto špecializovanej súdnej inštancie Kaliňák podrobil kritike rozhodnutia súdu o väzbe Daniela B., ktorý čelí obžalobe z extrémistickej trestnej činnosti. Blaha poznamenal, že treba zrušiť nielen ŠTS, ale rovnako tak paragrafy Trestného zákona o tzv. extrémizme.

Zdroj: Info.sk, TASR
