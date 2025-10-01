  • Články
Nemecko povolilo vývoz vojenského materiálu do Izraela za vyše dva milióny eur

  • DNES - 8:42
  • Berlín
Nemecká vláda povolila vývoz vojenského materiálu do Izraela v hodnote takmer 2,5 milióna eur. Dodávky nezahŕňajú zbrane, uviedlo ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.

Kabinet spolkového kancelára Friedricha Merza 8. augusta oznámil, že Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by mohol židovský štát použiť vo vojne v Pásme Gazy. Vláda tým reagovalo na vtedy plánované prevzatie kontroly nad mestom Gaza.

Za prvých päť týždňov od prijatia rozhodnutia vláda neudelila žiadne nové povolenia na vývoz. Z aktuálneho stavu pre obdobie do 22. septembra vyplýva, že medzi 13. a 22. septembrom dodávky dosiahli hodnotu 2,46 milióna eur. Podľa ministerstva ide o „iný vojenský tovar“, a nie zbrane určené na vojenské účely.

Agentúra DPA pre porovnanie uvádza, že licencie na export do Izraela dosiahli v období od 1. januára do 8. augusta celkovú hodnotu približne 250 miliónov eur.

Presné zloženie najnovších dodávok zostáva nejasné. V odpovedi ministerstva na parlamentnú interpeláciu strany Ľavica (Die Linke) sa spomína osem kategórií vrátane rakiet, torpéd, vojnových lodí a námorného vybavenia. Tento vývoz však nie je klasifikovaný ako vojenský materiál a jeho celková hodnota je relatívne nízka, podľa DPA preto pravdepodobne ide o príslušenstvo alebo iné vybavenie.

Obmedzenia vývozu zo strany Nemecka vyvolali kritiku v Izraeli. Tamojší premiér Benjamin Netanjahu obvinil Berlín, že tým odmeňuje militantné hnutie Hamas Hamas za jeho útoky.

Zdroj: Info.sk, TASR
