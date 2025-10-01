  • Články
Streda, 1.10.2025Meniny má Arnold
Bratislava

Zelenskyj opäť upozorňuje na kritickú situáciu atómovej elektrárne v Záporoží

  • DNES - 6:11
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnych sieťach upozornil na kritickú situáciu, v ktorej sa už siedmy deň nachádza atómová elektráreň v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny.

Táto Ruskom okupovaná elektráreň je podľa neho v dôsledku aktuálneho ostreľovania ruskou armádou odpojená od elektrickej siete, ktorú teraz obslužný personál získava z dieselových generátorov.

Zelenskyj podľa agentúry AFP upozornil, že situácia je kritická, pretože generátory ani atómové elektrárne nie sú na takýto režim navrhnuté a nikdy v ňom nepracovali tak dlho. Okrem toho Kyjev má podľa Zelenského informáciu, že jeden z generátorov je už mimo prevádzky.

Dodal, že oprave rozvodov elektrickej siete do stanice a obnove základnej bezpečnosti bránia ruské jednotky svojím ostreľovaním. „A to je hrozba pre úplne každého,“ vyhlásil Zelenskyj. Podčiarkol, že žiadny terorista na svete si nedovolil robiť s jadrovou elektrárňou to, čo robí teraz Rusko.

Apeloval, aby svet teraz „nebol ticho.“ Informoval, že mal stretnutie s predstaviteľmi ukrajinskej armády a ministerstva energetiky, ktorým dal pokyn, aby spolu s ministerstvom zahraničných vecí na túto situáciu upozornili svet.

Momentálne Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) je najväčšia svojho druhu v Európe, pripomína TASR. Ruské jednotky obsadili elektráreň krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a z pokračujúcich útokov na ňu obviňujú ukrajinskú armádu.

Zdroj: Info.sk, TASR
