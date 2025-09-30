  • Články
Odborník varuje: Potraviny môžete mať zamorené škodcami už z obchodu. Toto je jediná účinná ochrana

  • DNES - 18:09
  • Svet
Možno netušíte, že spolu s nákupom potravín, ako sú obilniny, ryža či múka, si domov môžete priniesť aj vajíčka a larvy škodcov.

Možno netušíte, že spolu s nákupom potravín, ako sú obilniny, ryža či múka, si domov môžete priniesť aj vajíčka a larvy škodcov.

Mnohí spotrebitelia sa mylne domnievajú, že drobní chrobáci v múke či ryži sú dôsledkom zlého skladovania v domácnosti. Pravda však môže byť oveľa znepokojivejšia. „Balenie bolo pravdepodobne zamorené vajíčkami a larvami už v čase, keď ste ho kúpili,“ vysvetľuje Daniel Baldwin, entomológ zo spoločnosti Hawx Pest Control.

Títo škodcovia sa dokážu dostať cez väčšinu balení a dokonca aj do dobre uzavretých nádob. Problém sa často prejaví až po niekoľkých týždňoch, keď sa z vajíčok vyliahnu dospelé jedince. Existuje však jednoduché a účinné preventívne riešenie, ktoré odporúčajú odborníci.

Mraznička ako jediná istota

Na snímke zrniar čierny, Foto: Jay Ondreicka/Shutterstock.com

Najjednoduchší a najspoľahlivejší spôsob, ako ochrániť vaše potraviny, je vložiť ich do mrazničky ihneď po nákupe. Nízka teplota zaručene zničí všetky vývojové štádiá škodcov vrátane odolných vajíčok. Baldwin radní:

„Zrniare dokážu prežiť pri teplotách nad bodom mrazu, preto je dôležité zmraziť všetky potenciálne napadnuté položky aspoň na štyri dni, aby ste zničili vajíčka aj larvy. Týka sa to obilnín, múky, cereálií a akýchkoľvek iných suchých potravín. Ak je však niečo už silne kontaminované alebo si nie ste istí, vyhoďte to do uzavretého odpadkového koša mimo vášho domu.“

Potraviny môžete nechať v mrazničke aj dlhodobo, ak na to máte priestor. Tento postup zaručí, že vaša špajza zostane stopercentne chránená.

Ďalšie tipy na ochranu pred škodcami

Na snímke červotoč chlebový, Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com

Okrem mrazenia existujú aj ďalšie preventívne kroky:

Vzduchotesné nádoby: Po preventívnom zmrazení presypte všetky suché potraviny do vzduchotesných nádob s pevne priliehajúcimi viečkami. Zabránite tak prístupu akýchkoľvek nových škodcov.

Prírodné repelenty: Na police v špajzi strategicky umiestnite klinčeky alebo bobkové listy. „Pre nás voňajú príjemne, ale zrniarom ich silná aróma prekáža a je známe, že ich účinne odpudzuje,“ dodáva Baldwin.

Esenciálne oleje: Proti iným škodcom, ako sú mravce alebo mušky, môžete použiť mätový či škoricový olej, ktorých protiplesňové a antibakteriálne vlastnosti pôsobia ako prírodný odpudzovač.

Zdroj: Info.sk, TM, thekitchn.com, wikihow.com
