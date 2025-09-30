  • Články
Trump oznámil dohodu s Pfizerom o znížení cien vybraných liekov v USA

Americký prezident Donald Trump a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla v utorok oznámili dohodu o znížení cien vybraných liekov predávaných v USA. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Podrobnosti dohody - vrátane počtu liekov, ktorých sa týka - neboli zverejnené. Podľa informácií z Bieleho domu Pfizer získa na tri roky výnimku z ciel, ktoré Trump nedávno ohlásil pre farmaceutický sektor.

V rámci dohody Pfizer zníži ceny vybraných liekov pre program Medicaid, určený najchudobnejším Američanom, a niektoré lieky bude ponúkať aj priamo pacientom za znížené ceny prostredníctvom novej vládnej internetovej stránky.

Ceny liekov v USA patria medzi najvyššie na svete a prevyšujú ceny v susedných krajinách aj v Európe. Podľa štúdie Rand Corporation Američania za lieky na predpis platia v priemere 2,5-krát viac než napríklad Francúzi. Tento rozdiel sa Trump zaviazal znížiť a v utorok konštatoval, že Američania „budú teraz platiť najnižšie ceny.“

Trump v posledných mesiacoch opakovane vyvíjal tlak na farmaceutické spoločnosti, aby presunuli svoju výrobu do USA a znížili ceny. Ide o požiadavky, ktoré sa mu počas jeho prvého mandátu nepodarilo realizovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
