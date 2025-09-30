Trump oznámil dohodu s Pfizerom o znížení cien vybraných liekov v USA
- DNES - 22:02
- Washington
Americký prezident Donald Trump a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla v utorok oznámili dohodu o znížení cien vybraných liekov predávaných v USA. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podrobnosti dohody - vrátane počtu liekov, ktorých sa týka - neboli zverejnené. Podľa informácií z Bieleho domu Pfizer získa na tri roky výnimku z ciel, ktoré Trump nedávno ohlásil pre farmaceutický sektor.
V rámci dohody Pfizer zníži ceny vybraných liekov pre program Medicaid, určený najchudobnejším Američanom, a niektoré lieky bude ponúkať aj priamo pacientom za znížené ceny prostredníctvom novej vládnej internetovej stránky.
Ceny liekov v USA patria medzi najvyššie na svete a prevyšujú ceny v susedných krajinách aj v Európe. Podľa štúdie Rand Corporation Američania za lieky na predpis platia v priemere 2,5-krát viac než napríklad Francúzi. Tento rozdiel sa Trump zaviazal znížiť a v utorok konštatoval, že Američania „budú teraz platiť najnižšie ceny.“
Trump v posledných mesiacoch opakovane vyvíjal tlak na farmaceutické spoločnosti, aby presunuli svoju výrobu do USA a znížili ceny. Ide o požiadavky, ktoré sa mu počas jeho prvého mandátu nepodarilo realizovať.
Pavel: Česko potrebuje vládu, ktorá ho nenechá napospas Rusku
V nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu ide podľa prezidenta ČR Petra Pavla o veľa, a to najmä pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete.
Trump pripúšťa, že v USA dôjde k tzv. shutdownu
Americký prezident Donald Trump v utorok pripustil, že v USA dôjde k čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu, pričom zo zablokovania rokovaní o rozpočte obvinil demokratov.
Cyklista nedobrzdil, odzadu vrazil do auta. Z miesta odišiel s nadávkami
Polícia po cyklistovi naďalej pátra.
Rakušan: Česko pred hlasovaním čelí veľkému hybridnému útoku Ruska
Česká republika je v posledných týždňoch vystavená rozsiahlemu hybridnému útoku zo strany Ruska, vyhlásil český minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan na utorkovom tlačovom brífingu.