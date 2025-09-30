  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
10°Bratislava

Pavel: Česko potrebuje vládu, ktorá ho nenechá napospas Rusku

  • DNES - 22:01
  • Praha
Pavel: Česko potrebuje vládu, ktorá ho nenechá napospas Rusku

V nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu ide podľa prezidenta ČR Petra Pavla o veľa, a to najmä pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete.

Česko podľa neho potrebuje takú vládu, ktorá zaistí jeho bezpečnosť a nenechá ho napospas Rusku. Povedal to v utorok v prejave, ktorý odvysielali hlavné české televízie aj Český rozhlas. Ľudí zároveň vyzval, aby prišli voliť, aj keď sa im výber kandidátov možno nezdá ideálny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Potrebujeme vládu, ktorá našej krajine zaistí aj naďalej bezpečnosť. Tú dnes máme vďaka nášmu pevnému ukotveniu v EÚ a predovšetkým v najsilnejšej obrannej aliancii na svete - NATO. Potrebujeme vládu, ktorá ochráni našu suverenitu v spoločenstve demokratických krajín a nenechá nás napospas Rusku a jeho snahe o obnovenie sféry vplyvu v strednej a východnej Európe. To by malo zásadný vplyv na našu slobodu, bezpečnosť aj ekonomickú prosperitu,“ podotkol.

Dôrazne odmietol slová niektorých politikov, že tohtoročné voľby by mali priniesť zmenu systému. Pripomenul, že demokratický systém v ČR je zakotvený v Ústave a ak niekto tvrdí, že by mal byť po týchto voľbách odstránený, potom demokraciou aj českou ústavou pohŕda.

Prezident ľudí uistil, že v súvislosti s výsledkami volieb bude rešpektovať vôľu občanov a bude postupovať v súlade s ústavou. Chce sa zasadzovať o vznik stabilnej a kompetentnej vlády a na budúceho premiéra apelovať, aby nedopustil ohrozenie bezpečnosti Česka.

Pavel tiež ľudí vyzval, aby prišli voliť. „Niektorí možno máte pocit, že nie je koho voliť, lebo vám na každom variante niečo alebo niekto prekáža. Svet ale nie je ideálny a nemôžeme čakať, že bude existovať politická strana a politici, ktorí vyhovejú všetkým našim predstavám... Ak voliť nepôjdete, dobrovoľne sa zmierujete s tým, že za vás a o vás budú rozhodovať druhí,“ zdôraznil v prejave český prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump oznámil dohodu s Pfizerom o znížení cien vybraných liekov v USA

Trump oznámil dohodu s Pfizerom o znížení cien vybraných liekov v USA

DNES - 22:02Zahraničné

Americký prezident Donald Trump a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla v utorok oznámili dohodu o znížení cien vybraných liekov predávaných v USA.

Trump pripúšťa, že v USA dôjde k tzv. shutdownu

Trump pripúšťa, že v USA dôjde k tzv. shutdownu

DNES - 22:00Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok pripustil, že v USA dôjde k čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu, pričom zo zablokovania rokovaní o rozpočte obvinil demokratov.

Rakušan: Česko pred hlasovaním čelí veľkému hybridnému útoku Ruska

Rakušan: Česko pred hlasovaním čelí veľkému hybridnému útoku Ruska

DNES - 19:15Zahraničné

Česká republika je v posledných týždňoch vystavená rozsiahlemu hybridnému útoku zo strany Ruska, vyhlásil český minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan na utorkovom tlačovom brífingu.

Vosveteit.sk
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programyPozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
AKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimolAKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimol
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na SlovákochRevolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detailyAKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP