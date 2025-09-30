Šutaj Eštok vyzýva Danka, aby prestal s útokmi na koaličných partnerov
Predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok odmieta kritické vyjadrenia lídra koaličnej SNS Andreja Danka voči strane Hlas-SD a prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Ide podľa neho o útoky klamstvami. Myslí si, že Danko svojim správaním poškodzuje vládnu koalíciu. Vyzval ho, aby s útokmi na koaličných partnerov prestal. Uviedol to na tlačovej konferencii s tým, že Danko podľa neho v utorok bezdôvodne zaútočil na takmer všetkých ministrov Hlasu-SD.
„Chcem poprosiť Andreja Danka, aby sa spamätal, pretože svojím správaním poškodzuje celú vládnu koalíciu a zbytočne vyvoláva hnev ľudí. Jeho domnelá krivda, že sa nestal predsedom parlamentu, hoci mu tento post nikdy nepatril ani v zmysle koaličnej zmluvy, nemôže byť dôvodom na to, aby pokračoval vo svojej politike útokov a urážok vlastných koaličných partnerov,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Na Danka apeloval, aby sa nestaral do rezortov v gescii Hlasu-SD. Požiadal ho zároveň, aby mu nevyčítal, že nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. Vyhlásil, že časy, keď polícia konala na politickú objednávku, sa skončili potom, čo nastúpil na čelo rezortu vnútra. Nerozumie zároveň, prečo Danko kritizuje hlavu štátu, že sa chce stretnúť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD) ku konsolidácii. Upozornil, že Danko si zase zavolal šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
Šutaj Eštok nerozumie ani útokom Danka v súvislosti so štátnym bývaním pre ústavných činiteľov. Poukázal na to, že poslanci za SNS v parlamente podporili tzv. lex atentát, z ktorého vyplýva nárok na štátom zabezpečené bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Vysvetlil, že ministerstvo vnútra to má za úlohu zabezpečiť. Potvrdil však, že súčasní predstavitelia daných postov tam bývať nechcú. Myslí si, že je to tak z dôvodu konania možných protestov pred nimi. Odmietol, že by išlo o papalášizmus. „Som presvedčený o tom, že by každý jeden z ústavných činiteľov mal využiť toto bývanie, pretože je to z hľadiska bezpečnostných protokolov najlepšie možné. Aj z hľadiska finančnej investície je to najlepšia investícia, akú štát mohol urobiť,“ skonštatoval.
Na Danka Šutaj Eštok zároveň apeloval, aby sa správal ako súčasť koalície. Myslí si, že koaliční partneri by si mali rozličné názory vydiskutovať za zatvorenými dverami. „Neotravujme hádkami ľudí tak, ako ich otravoval Matovič so Sulíkom, pretože toto má negatívne dôsledky na celú vládu,“ zdôraznil s tým, že nechce, aby sa k moci dostala súčasná opozícia.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa vyjadril aj ku kritike Danka v súvislosti s utorkovým protestom odborárov. Argumentoval, že sociálny dialóg funguje. Zároveň poukázal na to, že on nezodpovedá za zvyšovanie platov v štátnej a verejnej službe, ale priamo Úrad vlády. Tvrdí, že pokiaľ to národniari u premiéra a ministra financií vybavia, Hlas-SD to podporí. Zároveň pripomenul, že aj SNS podporila konsolidačný balíček. Tomáš tiež priblížil, že vyvíja úsilie, aby našli riešenie v prípade pracovníkov v sociálnych službách, kde je podľa neho situácia neudržateľná.
Danko v utorok kritizoval Pellegriniho. Nerozumie, prečo sa chce hlava štátu pred podpisom konsolidácie stretnúť s premiérom a šéfom rezortu financií. Pellegrinimu vyčítal, že on sám by mal na sebe viac šetriť. Zopakoval pritom, že Kancelária prezidenta SR má za Pellegriniho vyšší rozpočet ako za jeho predchodkyne Zuzany Čaputovej. Zároveň poukázal na to, že Hlas-SD, ktorému predtým Pellegrini predsedal, má vo svojich rukách ministerstvá, kde sa najviac míňajú peniaze. Opätovne hovoril napríklad o strácaní peňazí v rezorte zdravotníctva.
Danko tiež vyhlásil, že mu je ľúto utorkového protestu odborov v Bratislave proti podobe konsolidácie a nedostatku dialógu. Myslí si, že problém, ktorý majú, je riešiteľný. Avizoval, že sa o tom bude rozprávať s predsedom vlády aj Tomášom, ktorý je podľa neho zodpovedný za komunikáciu s odbormi.
