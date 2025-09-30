  • Články
Negatívne následky konzumácie černíc: Toto sa stane, keď ich zjete priveľa

  • DNES - 16:56
  • Bratislava
Pozor na tri riziká pri nadmernej konzumácii černíc.

Černice sú obľúbenou pochúťkou, ktorá je plná vitamínov a antioxidantov. Aj keď patria medzi najzdravšie ovocie, ich nadmerná konzumácia môže viesť k niekoľkým nečakaným vedľajším účinkom. Tu sú tri najčastejšie problémy, ktoré môže nadmerná konzumácia černíc spôsobiť.

1. Dočasná zmena farby moču

Normálna farba moču by sa mala pohybovať od čírej po svetložltú. Ak si však po návšteve toalety všimnete ružovkastý alebo červený odtieň, môže to vyvolať obavy. Podľa Mayo Clinic môže konzumácia veľkého množstva černíc dočasne zmeniť farbu vášho moču. Dôvodom je silná prírodná pigmentácia obsiahnutá v plodoch, podobne ako je to napríklad pri cvikle.

Tento jav je však len dočasný a neškodný. Ak si však všimnete, že váš moč zostáva ružový alebo červený aj niekoľko dní po konzumácii černíc, je dôležité kontaktovať lekára, pretože to môže byť príznakom iného zdravotného problému.

2. Skrytý cukor v spracovaných černiciach

Čerstvé černice majú prirodzene nízky obsah cukru. 100 gramov plodov obsahuje len 6,5 gramu cukru. Tento údaj sa však dramaticky mení pri spracovaných verziách, ako sú džemy, zaváraniny a ovocné nátierky. Dôvodom je, že často obsahujú sirupy a pridané cukry, ktoré zvyšujú jeho sladkosť a trvanlivosť. Preto pri najbližšom nákupe dôkladne skontrolujte etiketu. Lepšou voľbou môžu byť čerstvé, mrazené alebo lyofilizované černice, pretože obsahujú podstatne menej cukru.

3. Priveľa vlákniny pre citlivé trávenie

Černice sú vynikajúcim zdrojom vlákniny. Jedna šálka čerstvých plodov obsahuje približne 8 gramov vlákniny. Hoci je vláknina kľúčová pre zdravé trávenie, pre niektorých ľudí môže jej vysoký príjem predstavovať problém.

Lekári často predpisujú diétu s nízkym obsahom vlákniny ľuďom s ochoreniami, ako sú Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, a tiež pacientom, ktorí sa zotavujú po operácii čriev. Ak zo zdravotných dôvodov dodržiavate takúto diétu, mali by ste sa vyhnúť konzumácii veľkého množstva černíc alebo si vybrať ovocie s nižším obsahom vlákniny.

Zdroj: Info.sk, TM, mayoclinic.org
