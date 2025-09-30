Inšpekcia varuje: Obchodný reťazec predával mäso s nebezpečnou baktériou
- DNES - 21:09
- Praha
Zákazníkom sa odporúča, aby tento produkt nekonzumovali.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) v Českej republike varuje pred nebezpečnou potravinou. V tatárskom bifteku, ktorý sa predával v obchodnom reťazci Lidl, laboratórne testy odhalili prítomnosť nebezpečnej baktérie Escherichia coli. Baktéria E.coli môže u spotrebiteľov vyvolať vážne ochorenie. SZPI o tom informovala v pondelok (29. 9.) na svojej webovej stránke.
Inšpektori odobrali vzorku výrobku Tatarský biftek v 250-gramovom balení v predajni Lidl v Novém Městě na Moravě. Problém sa týka konkrétnej šarže s označením L: 96301 a dátumom spotreby 02. 07. 2025.
Analýza v akreditovanom laboratóriu potvrdila prítomnosť enteropatogénnej baktérie Escherichia coli, ktorá produkuje takzvaný shiga-toxín (STEC). Podľa inšpekcie predstavuje táto baktéria vysoké riziko najmä preto, že sa nachádzala v potravine určenej na priamu konzumáciu bez ďalšej tepelnej úpravy.
Výrobcom potraviny je spoločnosť MASO UZENINY POLIČKA, a.s., so sídlom v Kamenci u Poličky. Inšpekcia s výrobcom začala správne konanie a pravdepodobne nariadi stiahnutie celej chybnej šarže z trhu.
Foto: potravinynapranyri.cz
SZPI v príspevku na sociálnej sieti vysvetlila, prečo o náleze informovala až teraz:
"Všeobecne platí, že pred zverejnením musia byť prípady došetrené a doriešené po právnej stránke (musí napríklad tiež uplynúť lehota na podanie námietok), čo je v mnohých prípadoch časovo náročný proces. Z vyššie uvedených dôvodov tak nie je možné niektoré vzorky medializovať bezprostredne po vyhodnotení vzorky ako nevyhovujúcej. Avšak opatrenie zo strany SZPI voči kontrolovanej osobe bolo uložené bezodkladne a spotrebitelia tak boli chránení."
