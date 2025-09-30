  • Články
KDH s Krátkym a Krajčím nehovorilo, no je otvorené každému s jeho hodnotami

  • DNES - 19:17
  • Bratislava
Opozičné KDH zatiaľ nediskutovalo s poslancami Národnej rady (NR) SR Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím o tom, či by chceli vstúpiť do poslaneckého klubu KDH.

Krátkeho v utorok vylúčili z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ a Krajčí mal požiadať o vystúpenie z toho klubu. Podľa šéfa Hnutia Slovensko Igora Matoviča si však Krajčího chcú v klube nechať. Kresťanskí demokrati deklarujú, že majú otvorené dvere pre každého, kto bude zdieľať ich program a hodnoty.

Je to čerstvá informácia z tlačovej konferencie Igora Matoviča, oficiálne rokovania neprebehli. Ani s pánom Krajčím, ani s pánom Krátkym sme o tom nediskutovali. V KDH sú otvorené dvere pre každého, kto bude zdieľať náš program a naše hodnoty,“ uviedli pre TASR z komunikačného odboru KDH.

Matovič na utorkovej tlačovej konferencii oznámil vylúčenie Krátkeho z klubu a chce ho tiež vylúčiť z hnutia. Odôvodnil to tým, že Krátky nepreukázal žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu po hlasovaní o novele Ústavy SR. Matovič však nechce, aby klub prijal Krajčího ponuku odísť, pretože ten podľa neho priznal vinu a prijal zodpovednosť.

Krajčí a Krátky v piatok (26. 9.) zahlasovali za vládnu novelu Ústavy SR, ktorá rieši aj kultúrno-etické otázky, hoci obaja vopred deklarovali, že ju nepodporia.

Zdroj: Info.sk, TASR
