KDH s Krátkym a Krajčím nehovorilo, no je otvorené každému s jeho hodnotami
Opozičné KDH zatiaľ nediskutovalo s poslancami Národnej rady (NR) SR Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím o tom, či by chceli vstúpiť do poslaneckého klubu KDH.
Krátkeho v utorok vylúčili z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ a Krajčí mal požiadať o vystúpenie z toho klubu. Podľa šéfa Hnutia Slovensko Igora Matoviča si však Krajčího chcú v klube nechať. Kresťanskí demokrati deklarujú, že majú otvorené dvere pre každého, kto bude zdieľať ich program a hodnoty.
„Je to čerstvá informácia z tlačovej konferencie Igora Matoviča, oficiálne rokovania neprebehli. Ani s pánom Krajčím, ani s pánom Krátkym sme o tom nediskutovali. V KDH sú otvorené dvere pre každého, kto bude zdieľať náš program a naše hodnoty,“ uviedli pre TASR z komunikačného odboru KDH.
Matovič na utorkovej tlačovej konferencii oznámil vylúčenie Krátkeho z klubu a chce ho tiež vylúčiť z hnutia. Odôvodnil to tým, že Krátky nepreukázal žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu po hlasovaní o novele Ústavy SR. Matovič však nechce, aby klub prijal Krajčího ponuku odísť, pretože ten podľa neho priznal vinu a prijal zodpovednosť.
Krajčí a Krátky v piatok (26. 9.) zahlasovali za vládnu novelu Ústavy SR, ktorá rieši aj kultúrno-etické otázky, hoci obaja vopred deklarovali, že ju nepodporia.
Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že SR je aj po prijatí novely ústavy viazaná medzinárodným právom
Slovensko zostáva aj po prijatí novely ústavy viazané medzinárodným právom.
Medveď pri bytovke: Mesto varuje pred nebezpečným pohybom
Mesto vyzýva občanov, aby boli obozretní. Medveďa videli blízko bytovky.
Prezident podpísal novelu ústavy, ústavnú väčšinu podľa neho treba rešpektovať
Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu Ústavy SR.
Pre zmenu ústavy môže podľa SKU v školách nastať anarchia, ministerstvo školstva to spochybňuje
Slovenská komora učiteľov upozornila na hrozbu anarchie v školách pre prijatú novelu Ústavy SR, konkrétne pre odsek o výchove a vzdelávaní.