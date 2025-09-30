Ministerstvo financií: Výber daní negatívne ovplyvňujú najmä externé faktory
- DNES - 19:16
- Bratislava
Tvrdenia o nepresných odhadoch výberu daní sa nezakladajú na pravde a ide o hrubé zavádzanie.
Uviedlo to v stanovisku Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré „rázne odmieta“ vyjadrenia niektorých politikov o najnovšom odhade výberu daní pre rok 2025. Podľa rezortu nimi dehonestujú prácu MF SR, Inštitútu finančnej politiky (IFP) aj finančnej správy (FS).
Ministerstvo pripomenulo, že medializovaný výpadok vo výške takmer 1 miliardy eur je porovnávaný so schváleným rozpočtom pre rok 2025, ktorý bol pripravovaný ešte v roku 2024 na základe v tom čase dostupných údajov o vývoji ekonomiky nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii (EÚ).
„V období od jesene 2024 do súčasnosti sa však objavili neočakávané a nepredvídateľné skutočnosti v podobe obchodných vojen, zavedenia ciel zo strany USA a zhoršenia vývoja ekonomiky našich najväčších obchodných partnerov, pričom toto všetko malo a má zásadný negatívny vplyv na našu ekonomiku, a tým aj na výber daní,“ zdôraznil rezort financií s tým, že tieto externé faktory spôsobili až polovicu z celkového odhadovaného výpadku daní a ide o faktory, ktoré vopred nebolo možné predikovať.
Kým v roku 2024 pri príprave tohtoročného rozpočtu bol odhadovaný rast ekonomiky Slovenskej republiky na úrovni 2,2 %, v súčasnosti MF odhaduje rast na úrovni 0,8 %. Tento vývoj je ovplyvnený najväčšími obchodnými partnermi SR, akými sú napríklad Nemecko alebo Rakúsko, ktorých ekonomický rast by mal v roku 2025 dosiahnuť 0,3 % a 0,1 %, pripomenulo ministerstvo.
Vo výpadku príjmov daní pre rok 2025 je podľa MF zahrnutý aj nižší odhad výberu dane z finančných transakcií o približne 200 miliónov eur. „Tento výpadok je spôsobený dodatočnými legislatívnymi úpravami a výnimkami, ktoré boli schválené v Národnej rade (NR) SR až počas roka 2025. Zároveň ide o novú daň, ktorej vplyvy bolo náročné presne predikovať,“ vysvetlil rezort.
Medzi základné priority MF SR a FS tiež naďalej patrí boj proti daňovým únikom. Rezort financií preto predstavil Akčný plán boja proti daňovým únikom a ďalšie opatrenia plánuje predstaviť po schválení rozpočtu verejnej správy pre rok 2026.
Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že výpadok na strane príjmov v porovnaní so schváleným tohtoročným rozpočtom nevytvára dodatočné požiadavky na konsolidáciu verejných financií pre rok 2026. Tretí konsolidačný balík už totiž zohľadňoval tento výpadok. Rovnako zohľadňoval cieľ na dosiahnutie deficitu verejných financií pre rok 2026 plne v súlade s dohodnutými fiškálnymi pravidlami EÚ.
