Kellogg: Európa má na vytvorenie štítu nad Ukrajinou, mala by ísť viac do rizika
- DNES - 19:13
- Varšava
Európske krajiny by mali byť ochotné prijať väčšie riziko pri reakcii na ruské provokácie.
Vyhlásil to v utorok na Varšavskom bezpečnostnom fóre osobitný vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu generál Keith Kellogg, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Mohli by ste vyčistiť nebo za jednu noc, keby ste chceli. Mohli by ste vytvoriť nad Ukrajinou vzdušný štít, ktorému by sa nikto nevyrovnal. Kapacity máte, otázkou je, či máte vôľu ich použiť,“ vyhlásil Kellogg. Pripomenul príklad z roku 2015, keď ruský taktický bombardér Su-24 nasadený v Sýrii narušil turecký vzdušný priestor, podľa Ankary do hĺbky dvoch kilometrov. „Čo urobili Turci? Zostrelili ho,“ konštatoval s tým, že v kritických situáciách je niekedy potrebné zvýšiť úroveň rizika, politického aj vojenského.
Podľa neho je nevyhnutné zvýšiť ekonomický tlak na Moskvu vrátane uplatnenia sekundárnych sankcií voči krajinám, ktoré nakupujú ruské energie. Ako dodal, Rusko na Ukrajine nedosiahlo svoje hlavné ciele, no vojna sa pretiahla a prináša obrovské straty na životoch.
Kellogg dodal, že pri hľadaní riešení treba myslieť strategicky a dlhodobo, podobne ako kedysi nemecký kancelár Konrad Adenauer, ktorý už po druhej svetovej vojne smeroval krajinu k členstvu v NATO, hoci jej časť bola pod komunistickou nadvládou.
Americký generál odmietol ruské námietky voči možnej prítomnosti jednotiek NATO na Ukrajine. „Rusko v tejto veci nemá žiaden hlas,“ zdôraznil. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie Kyjeva, ktoré musí byť podporené Alianciou.
Vyslanec amerického prezidenta ocenil aj inovatívny prístup Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. „Drony zmenili vojnu rovnako, ako ju kedysi zmenil guľomet či tank. A práve Ukrajinci sa stali lídrami v tejto technológii,“ uviedol. Podľa neho tak Kyjev zásadným spôsobom mení charakter moderných konfliktov.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho nedisponuje prostriedkami, aby porazil NATO alebo Západ. „Neviem, či mu jeho generáli hovoria pravdu - ale NATO ani Západ nezdolá, jednoducho na to nemá prostriedky,“ uzavrel.
