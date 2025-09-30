Trump: Hamas má tri-štyri dni na to, aby odpovedal na mierový plán
- DNES - 19:02
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že palestínskemu militantnému hnutiu Hamas dáva tri alebo štyri dni na to, aby odpovedalo na mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy.
Na základe tohto návrhu, s ktorým Izrael súhlasil, sa musia militanti z Hamasu úplne odzbrojiť a v budúcnosti nesmú zohrávať žiadnu úlohu vo vláde palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a staníc BBC a Sky News.
S návrhom podľa Trumpa súhlasia všetky arabské a moslimské štáty aj Izrael. „Čakáme len na Hamas - a Hamas to buď urobí, alebo nie. Ak nie, bude to veľmi smutný koniec,“ uviedol Trump.
„Včera mohlo dôjsť k dohode na Blízkom východe, ktorá sa nestala už 3000 rokov. Pýtal som sa, ako dlho už bojujú, povedali mi, že 3000 rokov, povedal som, že je to naozaj dlhý čas. Ale myslím si, že sme to dohodli, uvidíme,“ povedal Trump.
Na otázku, aká môže byť odpoveď Izraela v prípade, že Hamas návrh odmietne, Trump odpovedal, že nechá Izrael „aby urobil, čo musí, a môže to urobiť celkom jednoducho“. Neuviedol k tomu však bližšie podrobnosti. Hamas podľa amerického prezidenta zaplatil veľkú cenu a dodal, že vedenie hnutia bolo „trikrát zlikvidované“.
„S Hamasom je to veľmi jednoduché... Chceme dostať rukojemníkov okamžite naspäť a chceme (od Hamasu) aj isté dobré správanie,“ konštatoval.
Spomínaný plán, ktorý Trump v pondelok v Bielom dome predstavil po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Palestínsky zdroj v utorok pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že politickí aj vojenskí predstavitelia Hamasu už začali konzultácie o tomto pláne. Rozhovory by podľa tohto zdroja mohli trvať niekoľko dní.
Predstavitelia Kataru, ktorý je spolu s Egyptom a Spojenými štátmi sprostredkovateľom rozhovorov medzi Izraelom a Hamasom, uviedli, že o americkom návrhu by mali rokovať s palestínskym hnutím a Tureckom ešte v utorok.
