Utorok, 30.9.2025
Trump: Ak Nobelovu cenu nedajú mne, ale týpkovi bez zásluh, bude to urážka USA

  • DNES - 18:58
  • Quantico
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že ak by nezískal Nobelovu cenu za mier, bola by to urážka Spojených štátov.

Uviedol to vo svojom príhovore k najvyšším veliteľom ozbrojených síl USA, ktorých na základňu námornej pechoty v meste Quantico v štáte Virgínia zvolal minister obrany USA Pete Hegseth. Píše o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Dajú to nejakému týpkovi, ktorý nič neurobil,“ vyhlásil Trump, ktorý sa často chváli, že ukončil viaceré konflikty. Dodal, že takéto rozhodnutie „by bolo veľkou urážkou našej krajiny.“

V posledných týždňoch Trump vo svojich verejných vystúpeniach opakovane pripomínal, že počas svojho druhého mandátu ukončil sedem vojen alebo zabránil ich vypuknutiu.

Do tejto bilancie započítava ozbrojené konflikty medzi Arménskom a Azerbajdžanom, Indiou a Pakistanom, Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, Kambodžou a Thajskom, Egyptom a Etiópiou, Srbskom a Kosovom. Niektoré z týchto Trumpových tvrdení však odborníci považujú za sporné, najmä v prípadoch, keď tieto konflikty pokračovali aj po Trumpovej intervencii.

Napriek tomu bol Trump za svoje diplomatické úspechy tento rok opakovane nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že väčšina Američanov (76 percent) sa domnieva, že Trump si Nobelovu cenu mieru nezaslúži. Tento názor zastávajú najmä nezávislí voliči a demokrati, pričom republikáni sú v tomto ohľade rozdelení.

Nobelovu cenu mieru udeľuje päťčlenný výbor nórskeho parlamentu, ktorého členovia boli v minulosti kritickí voči Trumpovi.

Oficiálne sa mená nominovaných zverejňujú až po 50 rokoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
