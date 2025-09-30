Prezident podpísal novelu ústavy, ústavnú väčšinu podľa neho treba rešpektovať
Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu Ústavy SR.
Podľa neho je v čase „obrovského rozdelenia spoločnosti“ ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Ako pripomenula KP, do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Rozširuje sa okrem iného aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Do ústavy pribudne aj zákaz surogátneho materstva. „Zároveň Ústava SR po novom zaručí rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu,“ podotkli z KP.
Novela podľa KP zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, „pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania“.
Vládna novela ústavy prešla v Národnej rade SR v piatok (26. 9.) 90 hlasmi. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra.
Pre zmenu ústavy môže podľa SKU v školách nastať anarchia, ministerstvo školstva to spochybňuje
Slovenská komora učiteľov upozornila na hrozbu anarchie v školách pre prijatú novelu Ústavy SR, konkrétne pre odsek o výchove a vzdelávaní.
V Bratislave horel autobus MHD
Na Košickej ulici v Bratislave horel v pondelok popoludní autobus MHD.
Majerský: Podpora novely neznamená spoluprácu KDH s koalíciou
Schválená novela Ústavy SR je jedným z najväčších úspechov KDH.
Horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana
Český horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana vo Vysokých Tatrách.