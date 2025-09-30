Pre zmenu ústavy môže podľa SKU v školách nastať anarchia, ministerstvo školstva to spochybňuje
Slovenská komora učiteľov (SKU) upozornila na hrozbu anarchie v školách pre prijatú novelu Ústavy SR, konkrétne pre odsek o výchove a vzdelávaní.
Ako pripomenula SKU, nový odsek automaticky platí na celý školský zákon. Tvrdí, že novela povedie k problémom v praxi i v ochrane práv detí. Z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva pre TASR deklarovali, že nie je dôvod na paniku.
„Výchova a vzdelávanie je všetka činnosť, ktorá sa realizuje v školách a školských zariadeniach, a teda problémy sexuálneho správania budú školy od 1. novembra tohto roka môcť riešiť už iba v medziach súhlasu rodiča,“ uviedol Viktor Križo zo SKU. Doplnil, že súhlas rodiča sa teda stáva normou v oblasti sexuálneho správania. „V praxi to teda bude znamenať, že každý jednotlivý rodič na Slovensku môže v tejto téme rozhodovať podľa svojho uváženia, a teda v školách môže nastať anarchia,“ hovorí Križo.
Štátny vzdelávací program, školský poriadok, odborná psychologická činnosť, prevencia, krízová intervencia, mimoškolské aktivity budú podľa neho vyžadovať súhlas rodiča - jednotlivo a v každej veci. Za problém považuje aj uplatňovanie medzinárodných dohovorov, ako je Dohovor o právach dieťaťa. Novela tiež podľa Križa nesprávne uchopuje právo rodiča a kladie ho nad právo dieťaťa.
Ako reagovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, rodičia sú hlavnou autoritou pri hodnotovej výchove detí a štát to musí rešpektovať. „Tento princíp nie je len v Programovom vyhlásení vlády SR, ale už dnes sa pretavuje do konkrétnej praxe. Ministerstvo od začiatku tohto roka zaviedlo povinný rodičovský súhlas na všetky aktivity tretích strán v školách, ktoré idú nad rámec štátneho vzdelávacieho programu,“ pripomenuli s tým, že zmena Ústavy SR tento prístup posilňuje.
Objasnili, že po novom platí, že výchova a vzdelávanie detí v oblasti intímneho života a sexuálneho správania je možná len so súhlasom rodičov. Zároveň podľa nich ústava jasne odlišuje, že vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnú integritu a prevenciu zneužívania je prirodzenou súčasťou výučby, ktorá nevyžaduje osobitný súhlas. Ako priblížili, ide o oblasti, ktoré sú kľúčové pre bezpečie a zdravý vývoj detí a mládeže.
Táto zmena má podľa rezortu aj dôležitý preventívny rozmer - keďže ústava je nadradená všetkým ostatným zákonom, dáva podľa neho do budúcna jasnú poistku, že práva rodičov budú rešpektované bez ohľadu na budúce zmeny legislatívy alebo spoločenské diskusie. „Nie je preto dôvod na paniku. Obsah štátneho vzdelávacieho programu je už dnes nastavený tak, že sa zameriava na ochranu zdravia, bezpečie a praktické vedomosti potrebné do života. Neobsahuje kultúrno-etické otázky, ktoré patria do rozhodovania rodičov. Ak bude potrebná zmena zákonov, ministerstvo ju pripraví,“ dodali z ministerstva.
Parlament v piatok 26. septembra schválil novelu Ústavy SR, ktorá upravuje aj výchovno-vzdelávací proces. Do ústavy sa tiež zakotvia dve pohlavia - muž a žena. Zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
