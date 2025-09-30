  • Články
KDH listom žiada prezidenta, aby konsolidačný balík vrátil do parlamentu

  • DNES - 18:50
  • Bratislava
Opozičné KDH sa listom obrátilo na prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby konsolidačný balík vrátil do parlamentu.

Odmieta, aby 15. september a 17. november neboli dňami pracovného pokoja. Kresťanskí demokrati sú presvedčení, že konsolidácia verejných financií sa nesmie diať na úkor medzinárodných záväzkov, ústavnosti a duchovného a demokratického dedičstva Slovenska.

Schválenie hanebnej konsolidácie vládnymi poslancami prijalo KDH s veľkým znepokojením. Preto poslanci KDH poslali oficiálnu žiadosť prezidentovi, aby príslušný zákon aspoň v jeho niektorých častiach nepodpísal a vrátil späť do parlamentu,“ priblížili.

Vypustenie dňa pracovného pokoja na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra považujú za „necitlivý zásah do duchovných a kultúrnych tradícií národa“. Podľa nich je tento krok v zjavnom rozpore so záväzkami, ktoré Slovensko prijalo na medzinárodnej úrovni. „Tento deň je pre tisíce veriacich príležitosťou na duchovné stíšenie a účasť na národnej púti v Šaštíne. Zrušenie štátneho sviatku by bolo prejavom neúcty k týmto hodnotám,“ uviedlo KDH v liste.

Ako problematické vníma aj zrušenie štátneho sviatku 17. novembra - Dňa boja za slobodu a demokraciu. „Je pripomienkou odvahy tých, ktorí bojovali proti totalite, a predstavuje základný pilier našej demokratickej identity. Zrušenie tohto dňa pracovného pokoja je neúctivým gestom voči nášmu historickému odkazu a relativizáciou významu slobody a demokracie pre našu spoločnosť,“ podotkli poslanci KDH v liste. Pellegriniho preto žiadajú, aby využil svoje právo veta a vrátil vládny zákon parlamentu na opätovné prerokovanie.

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili 24. septembra. Prezidenta na vetovanie balíka vyzvala aj opozičná strana SaS, ktorá tvrdí, že aktuálne schválené opatrenia na budúci rok zastavujú ekonomický rast a ožobračujú ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
