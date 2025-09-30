V Bratislave horel autobus MHD
Na Košickej ulici v Bratislave horel v pondelok (29. 9.) popoludní autobus MHD.
Pri udalosti sa nikto nezranil. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Vzniknutú škodu odhadol na 50.000 eur.
„Na mieste zasahovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí požiar uhasili pomocou vysokotlakového prúdu vody. Kvôli silnému zadymeniu použili aj autonómne dýchacie prístroje. Príčinou vzniku požiaru bola porucha na elektroinštalácii v motorovej časti vozidla,“ objasnili hasiči.
Prezident podpísal novelu ústavy, ústavnú väčšinu podľa neho treba rešpektovať
Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu Ústavy SR.
Pre zmenu ústavy môže podľa SKU v školách nastať anarchia, ministerstvo školstva to spochybňuje
Slovenská komora učiteľov upozornila na hrozbu anarchie v školách pre prijatú novelu Ústavy SR, konkrétne pre odsek o výchove a vzdelávaní.
Majerský: Podpora novely neznamená spoluprácu KDH s koalíciou
Schválená novela Ústavy SR je jedným z najväčších úspechov KDH.
Horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana
Český horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana vo Vysokých Tatrách.