  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
13°Bratislava

V Bratislave horel autobus MHD

  • DNES - 18:48
  • Bratislava
V Bratislave horel autobus MHD

Na Košickej ulici v Bratislave horel v pondelok (29. 9.) popoludní autobus MHD.

Pri udalosti sa nikto nezranil. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Vzniknutú škodu odhadol na 50.000 eur.

Na mieste zasahovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí požiar uhasili pomocou vysokotlakového prúdu vody. Kvôli silnému zadymeniu použili aj autonómne dýchacie prístroje. Príčinou vzniku požiaru bola porucha na elektroinštalácii v motorovej časti vozidla,“ objasnili hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident podpísal novelu ústavy, ústavnú väčšinu podľa neho treba rešpektovať

Prezident podpísal novelu ústavy, ústavnú väčšinu podľa neho treba rešpektovať

DNES - 18:57Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu Ústavy SR.

Pre zmenu ústavy môže podľa SKU v školách nastať anarchia, ministerstvo školstva to spochybňuje

Pre zmenu ústavy môže podľa SKU v školách nastať anarchia, ministerstvo školstva to spochybňuje

DNES - 18:54Domáce

Slovenská komora učiteľov upozornila na hrozbu anarchie v školách pre prijatú novelu Ústavy SR, konkrétne pre odsek o výchove a vzdelávaní.

Majerský: Podpora novely neznamená spoluprácu KDH s koalíciou

Majerský: Podpora novely neznamená spoluprácu KDH s koalíciou

DNES - 18:46Domáce

Schválená novela Ústavy SR je jedným z najväčších úspechov KDH.

Horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana

Horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana

DNES - 17:41Domáce

Český horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana vo Vysokých Tatrách.

Vosveteit.sk
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
AKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimolAKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimol
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na SlovákochRevolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detailyAKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP