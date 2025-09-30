  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
13°Bratislava

Danko: Som hrdý, že sme vybojovali pre živnostníkov zrušenie transakčnej dane

  • DNES - 18:10
  • Bratislava
Danko: Som hrdý, že sme vybojovali pre živnostníkov zrušenie transakčnej dane

Vypustenie živnostníkov z povinnosti platiť transakčnú daň od začiatku budúceho roka je úspechom SNS a strana sa bude usilovať o zrušenie transakčnej dane ako celku. Na tlačovej konferencii to v utorok povedal predseda národniarov Andrej Danko.

Som hrdý na to, že sme dnes vybojovali pre živnostníkov úplné zrušenie transakčnej dane od 1. januára budúceho roka. Museli sme ustúpiť pri malých firmách s obratom do 100.000 eur, ale chcem povedať tým, ktorí majú malé eseročky, že stále budú platiť len desaťpercentnú daň z príjmov,“ povedal Danko. Pripomenul, že živnostníkom naďalej ostáva 15-percentná daň z príjmov a je to jedna z najnižších daní v Európe. Pri ročnom zárobku 40.000 eur zaplatí živnostník štátu okolo 7000 eur. Danko pripomenul, že zamestnanci pri porovnateľnom zárobku zaplatia podstatne viac.

Predseda SNS sa dotkol aj živnostníkov, ktorí optimalizujú svoje príjmy alebo sa priamo vyhýbajú plateniu odvodov. Takí majú problém pri odchode do dôchodku, keďže im nevychádzajú odvody ani minimálny dôchodok. „Nikto živnostníkov nezradil, ale živnostník tiež musí vedieť, že raz príde do dôchodku a chce mať aspoň minimálny dôchodok. Takže tu je ten problém, že dnes, keby nedošlo k úprave poplatkov do Sociálnej poisťovne, by to nestačilo ani na minimálny dôchodok,“ upozornil Danko.

O situácii živnostníkov s nízkymi príjmami, ktorí majú svoju živnosť v súbehu so zamestnaním, chce predseda SNS rokovať s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD). Z takýchto príjmov by podľa Danka nemali platiť zdravotné ani sociálne odvody. Zmeny v týchto skupinách živnostníkov už pripustil aj Tomáš.

Danko odmietol úvahy o možnom sťahovaní živnostníkov do susedných krajín. Pri príjme 40.000 eur je podľa neho daňovo odvodové zaťaženie porovnateľné ako v Česku, no výrazne nižšie ako v Rakúsku. „Takže ak mi tu niekto hovorí, že živnostník odíde do iného štátu, tak sa veľmi rýchlo vráti,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko zaviedlo čiastočný zákaz vývozu nafty, predĺžilo zákaz vývozu benzínu

Rusko zaviedlo čiastočný zákaz vývozu nafty, predĺžilo zákaz vývozu benzínu

DNES - 19:04Ekonomické

Rusko zaviedlo čiastočný zákaz vývozu nafty s tým, že platiť bude do konca roka.

Odbory protestovali v Bratislave proti podobe konsolidácie a nedostatku dialógu

Odbory protestovali v Bratislave proti podobe konsolidácie a nedostatku dialógu

DNES - 19:01Ekonomické

Odbory nesúhlasia s podobou opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktoré pripravila vláda a časť z nich minulý týždeň schválil parlament.

KDH listom žiada prezidenta, aby konsolidačný balík vrátil do parlamentu

KDH listom žiada prezidenta, aby konsolidačný balík vrátil do parlamentu

DNES - 18:50Ekonomické

Opozičné KDH sa listom obrátilo na prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby konsolidačný balík vrátil do parlamentu.

Prieskum: Hlavnými bariérami šťastia Slovákov sú finančné problémy

Prieskum: Hlavnými bariérami šťastia Slovákov sú finančné problémy

DNES - 17:24Ekonomické

Medzi hlavné bariéry šťastia Slovákov patria nedostatočný príjem, vysoké výdavky či zdravotné problémy.

Vosveteit.sk
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje RuskoAmeričania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
AKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimolAKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimol
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na SlovákochRevolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detailyAKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP