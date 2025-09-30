  • Články
Horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana

  • DNES - 17:41
  • Vysoké Tatry
Český horolezec neprežil pád z východnej strany masívu Satana vo Vysokých Tatrách.

Horská záchranná služba (HZS) informovala, že tragédia sa stala ešte v nedeľu (28. 9.) podvečer. O pomoc ich vtedy požiadali pre dvojicu horolezcov, ktorí sa nachádzali v Mengusovskej doline.

Muži vo veku 62 a 65 rokov sa po výstupe na vrch Satan rozhodli pre zostup východnou stenou jeho masívu. „Počas zlaňovania, pri ktorom bol použitý nevhodný materiál, došlo k približne 120-metrovému pádu staršieho z dvojice horolezcov, po ktorom s ním nebolo možné nadviazať vizuálny ani zvukový kontakt,“ uviedla HZS.

Oznamovateľ pádu uviazol vo zvetranom a exponovanom teréne. O súčinnosť preto horskí záchranári požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá po medzipristátí v Starom Smokovci pribrala na palubu záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Vysadili ich na hrebeni Bášt nad uviaznutým horolezcom.

Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúce svetelné podmienky nebolo možné pokračovať v leteckej záchrannej akcii a pátraní. Horskí záchranári preto následne zostúpili k oznamovateľovi a spoločne vystúpili späť na hrebeň. Odtiaľ pokračovali za pomoci istenia na krátkom lane zostupom do Mlynickej doliny. V nočných hodinách dorazili na Štrbské Pleso, odkiaľ pokračovali do Starého Smokovca. Keďže muž nebol zranený, ďalej pokračoval samostatne.

Od skorých ranných hodín nasledujúceho dňa (29. 9.) pátrali po nezvestnom horolezcovi príslušníci HZS za pomoci dronov. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky však bolo pátranie neúspešné. V utorok počas prieskumného letu lokalizovali záchranári HZS v súčinnosti s posádkou VZZS telo nezvestného muža, avšak už bez známok života. „Telesné pozostatky boli transportované na Štrbské Pleso a odovzdané príslušníkom Policajného zboru,“ uzavrela HZS.

Foto: hzs.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

