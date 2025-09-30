Krátkeho vylúčili z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Krajčího v ňom chcú nechať
Poslanca Národnej rady (NR) SR Rastislava Krátkeho v utorok vylúčili z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
Oznámil to na tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že navrhol aj začať proces jeho vylúčenia z hnutia. Matovič od neho nezaregistroval žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu po hlasovaní o novele Ústavy SR. Poslancovi Marekovi Krajčímu, ktorý požiadal o ukončenie členstva v klube, však chce dať hnutie šancu. Matovič nechce, aby klub prijal Krajčího ponuku odísť z klubu. Odôvodnil to tým, že Krajčí si priznal vinu a prijal zodpovednosť.
„Nezaregistroval som žiadnu snahu o ospravedlnenie a žiadnu snahu o nejakú sebareflexiu. Nezaregistroval som žiadne výčitky svedomia z oklamaných miliónov ľudí, ktorým na tomto mieste sľuboval, že bude hlasovať nejak a konal presne opačne. Nezaregistroval som žiaden pocit viny z toho, že keď som zmenil názor, patrilo by sa oznámiť to ľuďom, nikto by im to nevyčítal,“ povedal Matovič o postoji Krátkeho. Dodal, že väčšina poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ súhlasila s jeho vylúčením z klubu. Krátky od klubu podľa Matoviča žiadal jeden až dva týždne na vysvetlenie. Matovič sa ho pýta, či môže kresťan presadzovať akúkoľvek morálnu vec nemorálnym spôsobom. „Bolo by hanbou, aby tento človek zostal či už v klube alebo v hnutí,“ povedal o Krátkom.
Krajčí mal podľa Matoviča úplne iný postoj. „To bola pokora, zahanbenie, uznanie si viny a snaha prijať zodpovednosť,“ skonštatoval. Zopakoval, že od dvojice poslancov nežiadal vzdať sa mandátu, hoci by to na ich mieste urobil. Matovič tiež navrhol, aby hnutie a poslanecký klub neprijali ponuku Krajčího odísť z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. „Jeho slová považujeme za úprimné v súlade s pravdou a tak, ako povedal, že si chce odčiniť svojou činnosťou a zaslúžiť sa znova dôveru ľudí či už v hnutí, v tíme alebo medzi našimi voličmi, my mu šancu chceme dať bez toho, aby sa stal nezaradeným poslancom alebo aby bol nejakým satelitom voľne plávajúcim v politike,“ vysvetlil šéf Hnutia Slovensko.
Krajčí v utorok oznámil, že požiada o ukončenie členstva v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ a požiadať chcel aj ukončenie členstva v Hnutí Slovensko. Uviedol to v reakcii na podporu vládnej novely Ústavy SR, za ktorú v piatok (26. 9.) zahlasoval spolu s Krátkym, hoci obaja vopred deklarovali, že ju nepodporia.
Pri vlámaní sa do balíkoboxov prichytili dve osoby
Policajti v noci na utorok prichytili pri čine dve osoby, ktoré sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v košickej mestskej časti Západ.
Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj Hnutia Slovensko
Poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
Machala: Zhotoviteľ z Krásnej Hôrky sa súdiť môže, spor však nevyhrá
Lukáš Machala sa neobáva rizika súdneho sporu.
Polícia hľadá obvineného, v tomto meste bol naposledy
Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu.