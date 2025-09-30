  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.9.2025Meniny má Jarolím
15°Bratislava

Pri vlámaní sa do balíkoboxov prichytili dve osoby

  • DNES - 15:43
  • Košice
Pri vlámaní sa do balíkoboxov prichytili dve osoby

Policajti v noci na utorok prichytili pri čine dve osoby, ktoré sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v košickej mestskej časti Západ.

„V čase, keď ich kriminalisti prekvapili, už mali sedem balíkov s neznámym obsahom a v doposiaľ presne nestanovenej hodnote pripravených na odcudzenie,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Obe osoby tak podľa nej skončili v putách a previezli ich na policajné oddelenie. Na miesto vyslali kriminalistického technika, ktorý zaistil stopy. Tie následne zašlú na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

Miesto udalosti bolo dôkladne zadokumentované a vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže. V súčasnej dobe sa vykonávajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia,“ uviedla Ivanová s tým, že viac informácií zatiaľ nie je možné poskytnúť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj Hnutia Slovensko

Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj Hnutia Slovensko

DNES - 15:02Domáce

Poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

Machala: Zhotoviteľ z Krásnej Hôrky sa súdiť môže, spor však nevyhrá

Machala: Zhotoviteľ z Krásnej Hôrky sa súdiť môže, spor však nevyhrá

DNES - 13:57Domáce

Lukáš Machala sa neobáva rizika súdneho sporu.

Polícia hľadá obvineného, v tomto meste bol naposledy

Polícia hľadá obvineného, v tomto meste bol naposledy

DNES - 13:38Domáce

Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu.

Žilinka zakročil proti Schutzovi, jeho komentárom sa budú zaoberať OČTK

Žilinka zakročil proti Schutzovi, jeho komentárom sa budú zaoberať OČTK

DNES - 13:28Domáce

Novinár v komentári vyzval na dehumanizáciu „smeráka“.

Vosveteit.sk
Ukrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabrikuUkrajina zaútočila hlboko na území Ruska. Rakety Neptune zničili dôležitú vojenskú fabriku
Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na SlovákochRevolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch
AKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detailyAKTUÁLNE: Jaguar Land Rover po hackerskom útoku takmer skolaboval. Poznáme nové detaily
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciuEurópska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misieNová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanieMach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dvaGoogle Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamuV Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-sourceAndroid už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP