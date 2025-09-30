  • Články
Ukrajina vyslala do Dánska špecialistov na boj proti dronom

  DNES - 14:57
  Kyjev/Kodaň
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok prostredníctvom sociálnej siete X vyhlásil, že jeho krajina vyslala do Dánska tím protidronových špecialistov s cieľom podeliť sa o skúsenosti získané vo vojne s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Naša skupina špecialistov bola nasadená do misie v Dánsku, ktorej cieľom je zdieľať skúsenosti Ukrajiny v boji proti dronom. Naši ľudia pricestovali, aby sa zúčastnili s partnermi na spoločných cvičeniach, ktoré by sa mohli stať základom nového systému boja proti ruským a akýmkoľvek iným dronom,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Podľa Zelenského má Ukrajina v súčasnosti najrelevantnejšie skúsenosti v Európe a ich „expertíza, špecialisti a technológie môžu byť kľúčovým elementom pri budúcom múre proti dronom“. Odkazoval na plánovaný projekt, ktorý sa má na východnej hranici Európskej únie (EÚ) sústreďovať na detekciu, sledovanie a zneškodnenie bezpilotných lietadiel.

Zelenskyj tiež napísal, že veliteľovi ukrajinských ozbrojených síl Olexandrovi Syrskému, ministrovi obrany Denysovi Šmyhaľovi a tajomníkovi Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemovi Umerovovi nariadil spolupracovať s tými európskymi partnermi, ktorí sú „skutočne schopní nasadiť systém na boj proti dronom“.

Zdroj: Info.sk, TASR
