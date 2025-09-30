Rusko naďalej výrazne profituje z predaja plynu do EÚ

  • Články
Rusko naďalej výrazne profituje z toho, že do Európskej únie (EÚ) predáva energie, vyplýva zo štúdie environmentálnej organizácie Greenpeace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Len za prvých osem mesiacov tohto roka sa do EÚ doviezlo 12,8 miliardy kubických metrov ruského skvapalneného zemného plynu (LNG), uvádza sa v štúdii zverejnenej krátko pred samitom EÚ v Kodani. Za celý rok 2021, teda pred začiatkom ruskej agresie proti Ukrajine, to bolo 15,9 miliardy kubických metrov LNG. Výrazne sa však znížili dodávky ruského plynu cez plynovody.

Greenpeace odhaduje, že len ruská spoločnosť Yamal LNG v rokoch 2022 až 2024 zarobila celkovo 40 miliárd USD (34 miliárd eur) a z toho do ruskej štátnej pokladnice na dani z príjmu odviedla približne 9,5 miliardy USD. Ako najdôležitejších zákazníkov v EÚ organizácia uvádza francúzsky ropný koncern Total, nemeckú energetickú spoločnosť Sefe, ktorá je vo vlastníctve spolkovej vlády, a španielsku spoločnosť Naturgy.

Autori považujú za mimoriadne problematické to, že podľa týchto údajov štyri najdôležitejšie krajiny dovážajúce ruský LNG, teda Francúzsko, Španielsko, Belgicko a Holandsko, v rokoch 2022 až 2025 minuli viac peňazí na dovoz ruského LNG, ako v rovnakom období poskytli Ukrajine v rámci bilaterálnej pomoci. Podľa nich importovali ruský LNG v hodnote 34,3 miliardy eur, zatiaľ čo Ukrajine poskytli bilaterálnu pomoc vo výške 21,2 miliardy eur.

Greenpeace okrem toho uvádza, že francúzsky koncern Totalenergies vlastní v Yamal LNG 20 % a v materskej spoločnosti Novatek 19,4 %. Podľa správy francúzsky koncern výrazne profitoval z týchto podielov počas energetickej krízy. Firma od roku 2022 získala na dividendách od Yamal LNG odhadom 5,06 miliardy USD a ďalších 1,74 miliardy USD na dividendách od Novateku.

(1 EUR = 1,1723 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
