Machala: Zhotoviteľ z Krásnej Hôrky sa súdiť môže, spor však nevyhrá
Lukáš Machala sa neobáva rizika súdneho sporu.
Každému právnemu kroku predchádza dôsledný odborný rozbor, rozhodnutie odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom obnovy hradu Krásna Hôrka vyšlo zo šesť mesiacov trvajúcej analýzy, na ktorej sa podieľalo niekoľko advokátov. Na utorkovej tlačovej konferencii Ministerstva kultúry (MK) SR to uviedol generálny tajomník služobného úradu ministerstva Lukáš Machala.
Z rizika súdneho sporu strach nemá. „Spoločnosť MBM-Group nás môže zažalovať, ale úspešná na súde nebude,“ vyhlásil Machala. Ministerstvo má podľa neho dostatok evidencie na to, aby protistrana pri žalobe úspešná nebola. „Zhotoviteľ si neurobil svoju prácu tak, ako mal, nechcem však ísť do detailov, keďže nechcem poškodzovať reputáciu spoločnosti, pokiaľ sa teda bude chcieť dohodnúť na normálnom vysporiadaní právnych vzťahov,“ dodal.
Z doteraz neukončenej a vyše desaťročie vlečúcej sa obnovy obvinil Machala bývalé manažmenty ministerstva, dodal, že súčasné vedenie rezortu i Slovenského národného múzea (SNM) doteraz nachádza v celom procese „míny a kostlivcov“, s ktorými sa je potrebné vysporiadať.
SNM oznámilo v polovici septembra odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Dolného a Stredného hradu a infraštruktúry, spoločnosťou MBM-Group. Dôvodom bolo, že zhotoviteľ neoznámil subdodávateľov na diele, múzeum deklarovalo, že takýto dokument nie je v evidencii. Spoločnosť naopak tvrdí, že zoznam subdodávateľov predložila a odstúpenie od zmluvy považuje na neplatné, chystá voči nemu podniknúť právne kroky. Vyhlásila v tejto súvislosti tiež, že neplánuje odovzdať stavenisko.
Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová minulý týždeň avizovala, že obnove hradu sa má venovať novokreaovaný projekčný tím, spolupodieľať na príprave prác sa majú aj experti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Vláda na ostatnom rokovaní (24. 9.), ktoré bolo zamerané na podporu okresov Trebišov a Rožňava, prijala v uznesení záväzok ministerstva kultúry, že obnovu hradu zrýchli a ukončí do konca roka 2027.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. Doteraz bolo preinvestovaných podľa informácie SNM približne 25 miliónov eur.
