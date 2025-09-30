  • Články
Bratislava

Medveď pri bytovke: Mesto varuje pred nebezpečným pohybom

  • Svit
Mesto vyzýva občanov, aby boli obozretní. Medveďa videli blízko bytovky.

Podtatranské mesto Svit varuje občanov pred nebezpečným pohybom medvedice s mláďatami. Informovalo o tom v utorok na svojom webe s tým, že šelmu pozorovala hliadka polície v pondelok (29. septembra) vo večerných hodinách v blízkosti bytovky na Jilemnického ulici.

„Hliadka mestskej polície zaznamenala medvedicu s mladými včera, 29.9. vo večerných hodinách a kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého. Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice,“ informovala samospráva.

Mesto prijíma opatrenia

Svit v tejto súvislosti informoval o posilnení hliadkovej činnosti polície a zásahového tímu. Hliadkovať budú najmä ráno medzi 5:30 a 8:00 hod. a večer medzi 20:30 a 22:00 hod.

Mesto zároveň vyzýva na zodpovedné zaobchádzanie s odpadom. „Informujeme obyvateľov mesta, aby správne nakladali s komunálnym odpadom a bioodpadom, nakoľko je nezabezpečený a ľahko dostupný - obsahujúci zvyšky jedla, predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy,“ uviedlo.

„Prosím, ak by ste zaznamenali výskyt medveďa, hláste to prosím na tel. čísla: Polícia: 158, Mestská polícia Svit: 0905 636 715, Zásahový tím medveďa hnedého sever: 0903 201 978, kde môžu občania ihneď informovať o výskyte medveďa uvedené zložky,“ dodala samospráva.

Zdroj: Info.sk, svit.sk
