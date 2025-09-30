Opozícia trvá na zrušení transakčnej dane ako celku
- DNES - 13:47
- Bratislava
Marián Viskupič pripomenul, že nedávno prijaté konsolidačné opatrenia na budúci rok sa živnostníkov dotknú cez zvýšené sociálne odvody.
Transakčná daň by mala byť zrušená ako celok, nielen pre živnostníkov. Zhodli sa na tom v utorok opoziční poslanci Július Jakab (Hnutie Slovensko) a Marián Viskupič (SaS) po hlasovaní Národnej rady (NR) SR o novele zákona o dani z finančných transakcií.
„Je to uľahčenie života živnostníkom. Treba však povedať, že je tu len jedno správne riešenie - zrušiť tú transakčnú daň ako celok,“ zhodnotil Viskupič. Zároveň pripomenul, že nedávno prijaté konsolidačné opatrenia na budúci rok sa živnostníkov dotknú cez zvýšené sociálne odvody. Na tento negatívny vplyv upozornil aj Jakab, podľa ktorého súčasná vláda nemá záujem hlasovať o celkovom zrušení transakčnej dane. „My za to hlasujeme vždy, aby sa zrušila celá transakčná daň. Súčasná vláda si zatvára oči. Hlavne, že sa darí daňovým podvodníkom a firmy zo Slovenska odchádzajú a živnostníci rušia živnosti,“ dodal Jakab.
Transakčnú daň od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, NR SR v utorok definitívne schválila. Získala podporu všetkých 128 prítomných zákonodarcov. Prijatie novely ocenil i koaličný poslanec Roman Michelko zo SNS. „Presvedčili sme koalíciu aj opozíciu, bolo to výsledkom dlhých rokovaní a kompromisov,“ dodal.
