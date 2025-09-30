Polícia hľadá obvineného, v tomto meste bol naposledy
Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu.
Polícia v rámci rozsiahlej protidrogovej akcie Mediátor vyhlásila pátranie po jednom z obvinených. Ako informovala na svojom Facebooku, 53-ročný Milan Chutniak bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami.
Policajná akcia Mediátor prebehla počas štvrtka a piatka (25. a 26. septembra) v spolupráci s vyšetrovateľmi z Česka a Rakúska. Obvinenie vzniesli trom osobám, z čoho dve zaistili. Tretím obvineným je nezvestný Chutniak.
"Týmto žiadame občanov o pomoc pri pátraní po obvinenom," uviedla polícia s tým, že podali podnet na vydanie príkazu na jeho zatknutie. Naposledy sa mal pohyboval v Starej Turej pri Novom Meste nad Váhom.
Foto: facebook.com/policiaslovakia
"Všetky informácie o jeho pobyte alebo pohybe nám môžete ohlásiť prostredníctvom tiesňovej linky 158 alebo na najbližšom útvare PZ," dodala polícia.
