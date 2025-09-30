Virtuálna móda: Prečo ľudia kupujú oblečenie, ktoré nikdy nebudú nosiť?
- DNES - 13:35
- Bratislava
Virtuálna móda je fenomén, ktorý sa začal často objavovať v online svete, najmä počas pandémie. Čo to je, kto to používa a aký je jej potenciál pre investorov?
Čo je virtuálna móda a prečo sa stala populárnou?
Virtuálna (digitálna) móda sa týka tvorby oblečenia pomocou 3D modelovacieho a animačného softvéru. Používa sa pre digitálne avatary, fotografie používateľov, videohry, metaverse platformy a sociálne siete (napr. pre styling influencerov na Instagrame).
Digitálna móda zažila boom hlavne počas pandémie, keď ľudia trávili viac času pri počítačoch. Do roku 2022 predávali módne značky ako Gucci, Balmain a Prada digitálnu alebo fyzikálnu (digitálnu a fyzickú) módu vo forme NFT (nezameniteľných tokenov). Konal sa aj hojne navštevovaný Metaverse Fashion Week. Po skončení pandémie však začala strácať na popularite, vrátane celého metaverse.
Ako sa bude digitálna móda vyvíjať v najbližších rokoch?
V najbližších rokoch odborníci v digitálnom módnom priemysle očakávajú oživenie záujmu o virtuálnu módu. Uznávajú však, že najmä v krízových časoch ľudia uprednostňujú nákup fyzického oblečenia.
Mason Rothschild, zakladateľ digitálnej kreatívnej agentúry Gasoline, hovorí: „Digitálna móda ponúka príležitosti, ale aby bola úspešná, musí byť podporená silnou fyzickou prítomnosťou. To je jej najväčšia výhoda: nikto nebude utrácať peniaze za digitálne auto, ak nemá skutočné. Nikto nebude utrácať peniaze za digitálne oblečenie, ak nemá fyzické oblečenie.“
„Myslím si, že digitálna móda má budúcnosť. Ale hovoríme o overovaní pravosti a budovaní komunity. V možnosti overiť, kto je vlastníkom vášho produktu, je obrovský potenciál. Najlepší spôsob, ako pracovať s digitálnymi produktmi, je použiť niečo ako aplikáciu Shopify, kde ľudia, ktorí vlastnia veľa vášho tovaru, môžu ľahko overiť vlastníctvo a získať prístup k najnovším správam.“
„Ľudia chcú nosiť to, čo nosia ich idoly. To je všeobecne známy fakt. Zároveň ľudia radi vidia krásnych ľudí, ktorí vyzerajú dobre na krásnych miestach. My v Erika Fashion si to dobre uvedomujeme, a preto prezentujeme naše oblečenie na krásnych modelkách a na inšpiratívnych fotografiách. Spolupracujeme aj s rôznymi reality šou, kde vynikajú naše šaty a oblečenie,“ dodáva Erika Eliášová, CEO a majiteľka e-shopu Erika Fashion s módou a dámskym oblečením.
Značky a ich kampane
Virtuálnu módu testujú nielen technologické start-upy, ale aj etablované značky. Gucci napríklad uviedol na trh digitálne tenisky, ktoré si zákazníci mohli vyskúšať len prostredníctvom mobilnej aplikácie. Balenciaga spolupracovala s hernou platformou Fortnite, aby hráčom ponúkla digitálne oblečenie inšpirované vlastnými kolekciami.
Podobne Adidas a Nike experimentujú s digitálnymi kampaňami, ktoré majú osloviť mladšie generácie zvyknuté tráviť čas online. Pre značky je to nová forma marketingu – oslovujú zákazníkov tam, kde trávia väčšinu času, a to na sociálnych médiách a pri hraní hier.
Potenciál pre investorov
Digitálna móda je tiež novou investičnou témou. Analytici poukazujú na to, že nejde len o krátkodobý trend, ale o súčasť širšej transformácie elektronického obchodu. Značky, ktoré dokážu ponúknuť atraktívne digitálne produkty, môžu získať nové zdroje príjmov a osloviť generáciu Z, ktorá je viac ako kedykoľvek predtým prepojená medzi online a offline životom.
Investori by mali sledovať akcie veľkých módnych skupín (ako LVMH, Kering a Nike), ktoré testujú virtuálne kolekcie. Inovácie v digitálnom maloobchode môžu byť indikátorom budúcej výkonnosti týchto spoločností. V porovnaní s fyzickým tovarom majú digitálne produkty minimálne výrobné náklady a vysoký potenciál zisku. To môže byť dôležité v čase, keď tradičný módny priemysel čelí tlaku na udržateľnosť a rastúcim cenám surovín.
Kto profituje z virtuálnej módy?
Z digitálnej módy profitujú nielen samotné značky, ale aj influenceri, digitálni umelci a samozrejme investori. Pre influencerov je virtuálna móda spôsobom, ako ponúkať neustále sa meniace outfity bez environmentálnej alebo finančnej záťaže. Digitálni dizajnéri a grafici získavajú úplne nový trh – ich práca je žiadaná nielen medzi módnymi domami, ale aj medzi jednotlivcami, ktorí chcú originálnu online prezentáciu.
Investori vnímajú tento segment ako príležitosť, pretože digitálna móda predstavuje kombináciu dvoch silných trendov – digitalizácie a individualizácie spotreby. Napríklad spolupráca Balenciaga s hernou platformou Fortnite ukázala, aký silný môže byť kombinovaný efekt módy, hier a online komunity. Luxusný módny dom predstavil v hre exkluzívne digitálne oblečenie inšpirované vlastnou kolekciou, ktoré si hráči mohli zakúpiť pre svoje avatary, pričom kampaň bola prenesená aj do fyzického sveta vo forme limitovanej edície odevov.
Marketingový špecialista a SEO konzultant Patrik Pilous dodáva k spolupráci medzi značkou a platformou: „Tento krok oslovil milióny používateľov, ktorí by sa inak s limitovanou produkciou nestretli, a dokázal, že digitálne prostredie môže fungovať nielen ako marketingový kanál, ale aj ako plnohodnotný predajný kanál s významným komerčným dopadom.“
