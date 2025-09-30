Žilinka zakročil proti Schutzovi, jeho komentárom sa budú zaoberať OČTK
Novinár v komentári vyzval na dehumanizáciu „smeráka“.
Komentárom Petra Schutza v denníku SME, v ktorom vyzval na dehumanizáciu „smeráka“, sa budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Vyplýva to z vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku na sociálnej sieti. Denník SME sa za kritizovanú vetu v komentári ospravedlnil a z textu ju odstránil.
„Verejná výzva komentátora denníka SME na dehumanizáciu určitej skupiny občanov bude predmetom posúdenia orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedol Žilinka.
Schutz vo svojom komentári zverejnenom 28. septembra napísal vetu „môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Ficom IV je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho“. Táto veta je podľa šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka.
„Žiadny človek nesmie byť dehumanizovaný pre svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani vzhľad,“ poznamenala Balogová s tým, že neexistuje okolnosť, druh emócie ani politická udalosť, ktoré by ospravedlňovali a dávali dôvod na takúto výzvu.
